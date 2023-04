Schlager-Spaß mit Andy Borg am 29. April 2023

SWR Moderator Andy Borg präsentiert eine neue Ausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Zu Gast ist diesmal Stefan Mross. Dieser gewährt in die diesjährige Staffel von „Immer wieder sonntags“. Weitere Gäste sind u. a. Katharina Herz, Die Ladiner, Natalie Holzner, Olaf der Flipper, Fantasy, Die Edlseer sowie der Shanty-Chor „Die Neckar Knurrhähne". „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wird ausgestrahlt am Samstag, 29. April 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen sowie im MDR Fernsehen. „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross startet am 7. Mai 2023 um 10 Uhr im Ersten. Danach auch in der ARD Mediathek.