Risse im SWR Fernsehturm Stuttgart – Denkmalstiftung Baden-Württemberg fördert Sanierung mit einer halben Million Euro

Der SWR Fernsehturm in Stuttgart ist der weltweit erste Stahlbetonturm mit Aussichtsplattform. Er wurde mit dieser Pionierleistung der 50er Jahre zum Vorbild für alle anderen Türme dieser Art und steht inzwischen auf der nationalen Vorschlagsliste zum UNESCO-Weltkulturerbe. Doch bevor im kommenden Jahr das 70-jährige Jubiläum gefeiert werden kann, muss der 216 Meter-Riese saniert werden: es gibt Risse im Beton des 135 Meter hohen Turmschaftes, die jetzt rasch behoben werden müssen, damit das Bauwerk auch in Zukunft sicher steht und Wind und Wetter standhalten kann. Die erforderliche Betonsanierung soll im Juli 2025 beginnen und umfasst die denkmalgerechte Instandsetzung und auch eine Neu-Beschichtung des Stahlbetons. Für die aufwendigen Arbeiten an der filigranen Schaftkonstruktion in großer Höhe werden rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt, weshalb der Südwestrundfunk (SWR) als Eigentümer des Turms die Denkmalstiftung Baden-Württemberg um Unterstützung gebeten hatte.

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg unterstützt die Sanierung dieses einzigartigen Kulturdenkmals nun mit der Fördersumme von 500.000 Euro. Sowohl baugeschichtlich als auch wegen seiner überregionalen Bekanntheit und seiner Funktion als Wahrzeichen der Landeshauptstadt kommt dem Erhalt des Stuttgarter Fernsehturms eine große Bedeutung zu. Für die Stiftung ist diese hohe Förderung zugleich das Leuchtturmprojekt des eigenen Jubiläumsjahres 2025, in dem sie ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

Bei einem Vor-Ort-Termin überreichte Nicole Razavi MdL, Kuratoriumsvorsitzende der Denkmalstiftung sowie Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen und damit auch für den Denkmalschutz zuständig, auf der Eventebene des Fernsehturms persönlich den Zuwendungsvertrag an Jan Büttner, Verwaltungsdirektor des SWR.