Rheinland-Pfalz feierte – und der SWR war dabei

Der 37. Rheinland-Pfalz-Tag gastierte in der Bäderstadt an der Lahn. Und der SWR war mit Stars, Musik und Entertainment im Kurpark von Bad Ems mit von der Partie.

Drei Tage mit Fernseh-Liveshow, SWR1 Open Air, KiKa-Mitmachaktion und Festumzug beim Rheinland-Pfalz-Tag vom 16. bis 18. Juni 2023 in Bad Ems

Der 37. Rheinland-Pfalz-Tag gastierte in der Bäderstadt an der Lahn. Und der SWR war mit Stars, Musik und Entertainment im Kurpark von Bad Ems mit von der Partie. Den Auftakt machte die 90-minütige Liveshow „Rheinland-Pfalz feiert!“. Der Samstag gehörte der Musikwelt der 80er Jahre mit dem SWR1 Open Air „Back to the 80s“. Am Sonntag gab es mit dem Kinderkanal KiKa Unterhaltung für die Kleinsten, und auch der große Festumzug mit mehr als 60 Festwagen, Musikzügen und Fußgruppen durch die Innenstadt von Bad Ems hat die Besucherinnen und Besucher begeistert. Das SWR Fernsehen übertrug am Nachmittag den Festumzug im SWR Fernsehen.