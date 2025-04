Tigerenten Club – Die Hör-Spiel-Show in Wittlich

Den Tigerenten Club gibt es auch als Podcast – und den könnt ihr am 15. Mai live in Wittlich erleben.

Datum: Donnerstag, 15. Mai 2025 Beginn: 12:00 Uhr

Programm: Die Hör-Spiel-Show in Wittlich findet um 12 Uhr und um 16 Uhr statt.

Tigerenten Club Moderator Johannes Zenglein begrüßt am 15. Mai in Wittlich zwei Kinder auf der Bühne, die in verrückten Spielen gegeneinander antreten. Und auch die Kids im Publikum sind gefragt und dürfen mitspielen, mitlachen und mitraten. Nicht fehlen darf die von Günter Kastenfrosch für den Podcast programmierte künstliche Froschintelligenz – der „Frogbot“, der mit Witzen und Pupsen auf sich aufmerksam macht. Natürlich wird auch Günter Kastenfrosch persönlich in Wittlich dabei sein!