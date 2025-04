„SWR Big Band live@school“: Workshop und Schulkonzert im Gymnasium Traben-Trarbach

Im Rahmen der SWR Regiotour spielen Musiker:innen der SWR Big Band erstmals zusammen mit der Schul-Bigband des Gymnasiums Traben-Trarbach (Big Band Gym TT).

Datum: Mittwoch, 14. Mai 2025 - Donnerstag, 15. Mai 2025 Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Gymnasium Traben-Trarbach, Turnhalle

Bernkasteler Weg 72

56841 Traben-Trarbach

Programm: Workshop am 14. Mai 2025

SWR Big Band live@school: Workshop der Big Band GymTT mit Musikern der SWR Big Band



Konzert am 15. Mai 2025

Freier Eintritt, Spende erwünscht

Bei der SWR Regiotour spielen Musiker der SWR Big Band erstmals zusammen mit der Schul-Bigband des Gymnasiums Traben-Trarbach (Big Band Gym TT). Von aktuell bis traditionell: Die Big Band GymTT präsentiert am Donnerstag, 15. Mai, ein breitgefächertes Programm mit ihren Best Of-Titeln. Am Vortag nehmen die jungen Musikerinnen und Musiker an einem „live@school“ Workshop teil, um mit den Profis der SWR Big Band den letzten Feinschliff an ihrem Repertoire vorzunehmen. Ihr Können stellt die Big Band GymTT dann gemeinsam mit Musikern der SWR Big Band beim Schulkonzert ab 14 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Traben-Trarbach unter Beweis – ein bunter Konzertnachmittag, der garantiert noch lange in Erinnerung bleiben wird! Der Eintritt ist frei.