SWR4 Gartensprechstunde im Kloster Himmerod

Datum: Samstag, 17. Mai 2025 Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Kloster Himmerod

Abteistraße 3

54534 Großlittgen



Rosen und Gemüse, Zimmer oder Garten, Beet oder Kübel – egal, ob Sie einen Teich planen oder die Forsythie Probleme macht: SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden weiß in jeder „grünen Frage“ Rat!

In der SWR4 Sprechstunde steht sie regelmäßig zu allen Fragen rund um Pflanzen & Garten Rede und Antwort. Und das macht sie auch am Samstag, 17. Mai, von 10 bis 12 Uhr im Kloster Himmerod für alle interessierten Garten-Fans! Denn dann findet live die SWR4 Gartensprechstunde mit Heike Boomgarden und SWR4 Moderatorin Iris Kruste statt. Bringen Sie einfach Ihre verdorrte Balkonpflanze oder Ihre von Läusen befallene Yucca-Palme mit – Heike Boomgarden wird Ihnen die richtigen Tipps geben, wie Sie Ihre Pflanze wieder aufpäppeln. Aber auch ganz allgemeine Empfehlungen zur Gartengestaltung und zu Bepflanzungen auf Balkon und Terrasse hat sie in ihrem Köcher.