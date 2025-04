SWR3 Party – Open-Air auf dem Marktplatz in Wittlich

Datum: Freitag, 16. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Marktplatz

54516 Wittlich



SWR3 kennt ihr seit Jahren als Veranstalter von Partys in eurer Region – wir sind immer dort, wo fette Beats aus den Lautsprechern wummern und wo ihr mit euren Freunden eine gute Zeit habt! Die SWR3 Party am Freitag, 16. Mai, in Wittlich lädt ein zum Abdancen und Feiern. Deejay Bene hat für jeden Feier-Typ was dabei. Egal, ob 80er, 90er, Mixed-Music, Rock, Mallorca-Hits oder Ibiza-Vibes – bei der Open-Air-Party mit DJ Turm auf dem Marktplatz in Wittlich geht es ab! Packt das Party-Outfit aus, sagt euren Freunden Bescheid und übt schon mal eure Dance Moves. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch! Mehr Hits – Mehr Kicks – Einfach SWR3.