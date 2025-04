Neumagen-Dhron: Livesendung „SWR1 Heimspiel“

per Mail teilen

Den diesjährigen Abschluss der Veranstaltungsreihe „SWR1 Heimspiel“ macht Neumagen-Drohn am 18. Mai im Radioprogramm von SWR1 Rheinland-Pfalz.

Datum: Sonntag, 18. Mai 2025 Beginn: 12:00 Uhr

Programm: SWR1 Rheinland-Pfalz sendet am Sonntag, 18. Mai, von 12 bis 16 Uhr live aus Neumagen-Dhron.

Die Ortsgemeinde an der Mosel stellt sich der Herausforderung, „SWR1 Heimspiel-Gemeinde“ zu werden. Eine Woche lang haben die Einwohner:innen Zeit, eine eigene Ortshymne zu kreieren und diese gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern vor Ort einzustudieren.

Auch ist ein SWR1 Team schon in der Vorwoche vor Ort und berichtet über Kuriositäten, Ausflugsziele und Vereine. SWR1 Rheinland-Pfalz sendet am Sonntag, 18. Mai, von 12 bis 16 Uhr live aus Neumagen-Dhron: Neben der Hymnen-Aufführung warten weitere Aufgaben wie eine Stadtwette und die „SWR1 Nagelprobe“. Wenn alle Herausforderungen gemeistert sind, erhält Neumagen-Drohn als Auszeichnung das gelbe „SWR1 Gemeinde“-Ortsschild, das nicht nur den Titel symbolisiert, sondern auch die Aufnahme in die wachsende „SWR1 Heimspiel“-Community.