„Stadt – Land – Quiz“: Das Städteduell zwischen Manderscheid und Jagsthausen im SWR

SWR Jens Hübschen quizzt im rheinland-pfälzischen Manderscheid und im baden-württembergischen Jagsthausen. Wo kennen sich die Zufallskandidat:innen besser aus mit Fragen rund um das Thema „Ritter“?

Datum: Samstag, 17. Mai 2025 Beginn: 18:45 Uhr

Die Ritterzeit fasziniert viele Menschen bis heute. Spuren und Burgen der Ritter sind auch im Südwesten nicht zu übersehen. Wie sieht ein „Krötenkopfhelm“ aus? Woher kommt der Name „Rittersporn“? Zu welchem Ritter gehört das Burgfräulein Bö? Und: Warum wurden Ritter „in die Schranken“ verwiesen?

Diese und andere Fragen stellt SWR Moderator Jens Hübschen den Menschen im rheinland-pfälzischen Manderscheid und im baden-württembergischen Jagsthausen. In Manderscheid in der Eifel gibt es zwei Burgen und seit einigen Jahren auch die „Manderscheider Ritterschaft“. Deren Gründer lebt auf einer der Burgen. In Jagsthausen steht seit dem 15. Jahrhundert die „Götzenburg“. Hier verbrachte der legendäre Ritter Götz von Berlichingen die ersten Jahre seiner Kindheit. Zwei Städte mit besonderem Bezug zum Thema „Ritter“– in beiden Städten wird mit offenem Visier mitgespielt.