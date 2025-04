„Landesschau“ live aus Wittlich

per Mail teilen

Die „Landesschau Rheinland-Pfalz“ live aus Wittlich.

Datum: Freitag, 16. Mai 2025 Beginn: 18:15 Uhr

Ort: Marktplatz

54516 Wittlich



Zum Abschluss der SWR Regiotour sendet die Landesschau 75 Minuten live vom Marktplatz in Wittlich. Svenja Kaiser, die eine ganze Woche lang als Live-Reporterin im Kreis unterwegs war, und Martin Seidler führen durch eine nicht ganz alltägliche Sendung. Zwar berichtet das Regionalmagazin auch aus anderen Teilen von Rheinland-Pfalz, aber der Großteil der Beiträge und Gäste zeigt noch einmal die Einzigartigkeit der Region und ihrer Menschen. So wird u. a. Pater Albert Seul mit seinem Patermobil vor Ort sein, genau wie der Bernkastler Stadtbürgermeister Roman Bastgen, der jedes Jahr das Pferdefest organisiert. Der Abschluss der Regiotour in der Landesschau ist gleichzeitig der Auftakt für eine DJ-Night mit SWR3, die bis Mitternacht für Leben auf dem Wittlicher Marktplatz sorgen wird.