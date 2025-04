„Expedition in die Heimat“: Der Moselsteig im SWR

Die Mosel ist einer der schönsten Flüsse Europas. Verhältnismäßig unbekannt ist aber noch immer der Moselsteig – ein 365 Kilometer langer Wanderweg entlang des Flusses.

Der Moselsteig führt über 24 Etappen von Perl bis Koblenz. Moderator Arndt Reisenbichler hat sich fünf Etappen und einen „Seitensprung“ vorgenommen.

Datum: Freitag, 16. Mai 2025 Beginn: 20:15 Uhr

Programm: „Expedition in die Heimat“: Der Moselsteig am 16. Mai um 20:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWR.

Die Mosel ist ein beliebtes Urlaubsziel, doch relativ unbekannt ist der Moselsteig: ein 365 Kilometer langer Wanderweg entlang des Flusses. Er führt über 24 Etappen von Perl bis Koblenz. Die Landschaft überrascht dabei mit Vielfalt und Schönheit. Moderator Arndt Reisenbichler erkundet die Etappen neun bis dreizehn: von Neumagen-Dhron bis Reil, vorbei an Kesten, Bernkastel-Kues, Ürzig oder Traben-Trarbach. Arndt trifft auf eine leidenschaftliche Ape-Fahrerin, die mit ihrem Hobby ein besonderes Ziel verfolgt. Er begegnet einem Mann, der schon fast 40 Jahre nahezu autark im Wald lebt. Er trinkt ein Gläschen Wein in einem Haus, in dem schon Zauberstäbe für Harry Potter gemacht wurden. Er besucht einen Musikclub, in dem Bands aus ganz Deutschland nur für Einnahmen aus dem Hut spielen. Arndt entdeckt ein Spiel, das selbst die Einheimischen fast vergessen haben und er wird einen „Seitensprung“ machen, an den er sich immer erinnern wird.