Regionaljournalismus am Beispiel des SWR Podcasts „Höllenrausch“

Im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Produktion des SWR Podcasts „Höllenrausch“ mit anschließendem Austausch zu Regionalberichterstattung.

Datum: Donnerstag, 15. Mai 2025 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Zylinderhaus Bernkastel-Kues

Adolf-Kolping-Straße 2

54470 Bernkastel-Kues



Die Zukunft von Tageszeitung und Öffentlich-Rechtlichem Rundfunk ist regional

Am Donnerstagabend, 15. Mai, laden Trierischer Volksfreund und SWR gemeinsamen zum Dialog und Austausch ein. Im Fokus steht die „Regionalberichterstattung“. Im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues gibt es ab 19 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Produktion des SWR Podcasts „Höllenrausch – Der große Traum vom Nürburgring“ über die legendäre Rennstrecke. Der „Ring“ – gerade mal 70 km vom Zylinderhaus entfernt – ist nicht nur bei Motorsportfans weit über die Grenzen der Eifel hinaus bekannt. Er ist auch Zentrum eines der größten Politikskandale des Landes.

Im Anschluss diskutieren auch an diesem Beispiel SWR Intendant Kai Gniffke und Thomas Roth, Chefredakteur des Trierischen Volksfreund, über die Verankerung ihrer Medienhäuser in der Region und die Bedeutung regionaler Berichterstattung.

Einerseits sind SWR und Trierischer Volksfreund Konkurrenten vor Ort, andererseits stehen beide durch soziale Netzwerke großer Tech-Konzerne stark unter Druck. Braucht es im Kampf gegen Fake-News und Desinformation künftig mehr Zusammenarbeit? Wie unterscheiden sich Nachrichten der Medienhäuser beispielsweise von anderen Postings in Sozialen Netzwerken? Und natürlich: Wie sehen die Menschen in der Region die Berichterstattung von Trierischem Volksfreund und SWR? Am Donnerstagabend geht es vor allem um den direkten Austausch mit Leserinnen und Zuschauern im Zylinderhaus.

Podcast „Höllenrausch

Der Nürburgring – Ort legendärer Rennen und großer Fan-Leidenschaft. Die weltbekannte Nordschleife in der Eifel blickt 2025 auf einhundert Jahre Rennsportgeschichte zurück. Der Rausch am Ring beginnt in den 1920er-Jahren und nimmt in den 70ern so richtig Fahrt auf, als Fahrer wie Niki Lauda und Jackie Stewart zu Popstars werden. Bis zur Jahrtausendwende ist das Formel-1-Rennen am Nürburgring das Event des Jahres in der Eifel. Neben spektakulären Regenrennen, vollen Tribünen und jeder Menge Schumi-Hype steht der Nürburgring heute auch für eine gigantische Achterbahn, die nie in Betrieb ging, für große Pläne und noch größere Pleiten. „Nürburgring 2009“ hieß das große Projekt, das mehr Geld in die klammen Kassen des Landes spülen sollte, am Ende jedoch in einem Desaster endete. Für die Politik, für den Ring, für die Menschen vor Ort. Und für die Formel 1 in Deutschland. Aber der Ring lebt weiter – dank Events wie dem 24h-Rennen, dem Musikfestival Rock am Ring und Sportveranstaltungen wird er nach dem großen Skandal zu einer wirtschaftlich erfolgreichen Rennstrecke. Für die SWR Podcast-Serie „Höllenrausch – Der große Traum vom Nürburgring“ fuhr Host und Formel-1-Fan Max Dehling an den Nürburgring und fing die Faszination Motorsport ein, er ging dem Politikskandal mit exklusiven Interviews nach und erfuhr, warum Totgesagte bekanntlich länger leben.

Host und Formel-1-Enthusiast Max Dehling erzählt die Geschichte der wohl legendärsten Rennstrecke der Welt. © SWR/Patricia Neligan SWR Patricia Neligan

Bei der Veranstaltung am 15. Mai im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues lassen die Macher:innen des Podcasts die Gäste hinter die Kulissen blicken: Wie erzählt man die Geschichte der wohl legendärsten Rennstrecke der Welt – in sechs Podcast-Folgen? Wie wird aus einer Idee am Ende ein Sound-Erlebnis, das die Faszination rund um die „Grüne Hölle“ hörbar macht? Sie geben Einblick in die Entstehung von „Höllenrausch“ – vom ersten Gedanken bis zum fertigen Format.