„Classic mobil“ des SWR Symphonieorchesters

Mit dem Format „Classic mobil“ tritt das SWR Symphonieorchester am 17. Mai an drei verschiedenen Orten auf: Justizvollzugsanstalt Wittlich, Klosterkirche Himmerod und Marktplatz in Bernkastel-Kues.

Datum: Samstag, 17. Mai 2025 Beginn: 11:00 Uhr

Vormittags: Justizvollzugsanstalt Wittlich

13 Uhr: Klosterkirche Himmerod

16 Uhr: Marktplatz in Bernkastel-Kues Mit dem Format „Classic mobil“ touren Ensembles des SWR Symphonieorchesters bereits seit mehreren Jahren durch das Sendegebiet und spielen Kammermusikkonzerte in sozialen Einrichtungen. Auch bei der SWR Regiotour sind diese kurzweiligen und unterhaltsamen Konzerte von Barock bis Rock am Samstag, den 17. Mai 2025 zu erleben: Vier Cellisten des Orchesters spielen vormittags ein exklusives Konzert in der Justizvollzugsanstalt Wittlich, um ca. 13 Uhr sind sie mit einem stimmungsvollen Programm in der Klosterkirche Himmerod zu Gast und um 16 Uhr sind Klein und Groß auf dem Marktplatz in Bernkastel-Kues eingeladen, das Violoncello und seine Klangvielfalt zu entdecken und zu erleben. Das Quartett mit Christoph Heesch, Wolfgang Düthorn, Markus Tillier und Alexandru Richtberg präsentiert sich als Interpret klassischer Evergreens, z. B. mit der „Air“ von Johann Sebastian Bach oder dem „Schwan“ aus dem „Karneval der Tiere“, aber auch mit unterhaltsamen Schlagern der 1930er Jahre, Filmmusik und als Metall-Band. Jasmin Bachmann moderiert.