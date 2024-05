Regionalreporterin Susanne Bessler

Susanne Beßler absolvierte nach ihrem Geschichte- und Germanistikstudium in Mannheim und Amsterdam ein Hörfunkvolontariat beim SWR (damals noch Süddeutscher Rundfunk). Seit 1996 ist sie als Reporterin, Planerin und Autorin für den Südwestrundfunk tätig, vor allem im Regionalstudio Mannheim und vor allem fürs Fernsehen. Für ihre Features im SWR Fernsehen hat sie mehrfach Preise erhalten. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Ausbildung junger Journalisten, um an sie ihre Begeisterung für den Beruf, ihre Kompetenz und Erfahrung weiterzugeben. Die gebürtige Mannheimerin brennt außerdem für IHRE Stadt. „Mannheim hat Herz, Verstand, Vergangenheit und ganz viel Zukunft“, so die leidenschaftliche Journalistin. Die Geschichten der Menschen aus ihrer Heimat für Fernsehen, Hörfunk und Online zu erzählen, das ist es, was ihr in ihrem Job nach mehr als 25 Jahren noch jeden Tag Spaß macht.

