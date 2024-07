Regionalreporter Martin Hattenberger

Martin Hattenberger wurde auf der Ostalb geboren und ist über Stationen in Heidelberg, Köln, Stuttgart und Tübingen nun am Bodensee zu Hause. Seine journalistische Laufbahn begann an der RTL-Journalistenschule in Köln.

Seit 2015 ist er multimedialer Reporter beim SWR Regionalstudio Friedrichshafen und immer auf der Suche nach den besten Geschichten. Eines seiner Herzensprojekte: Die Wiederansiedlung der Waldrappe. Der engagierte Reporter liebt seine Region, nicht zuletzt deshalb, weil er da arbeiten kann, wo andere Urlaub machen.

Wenn er mal nicht mit dem Mikrofon unterwegs ist, tritt als Zauberkünstler auf oder organisiert in seinem Wohnort Kleinkunstveranstaltungen.

