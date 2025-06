per Mail teilen

Die vierte Folge von „Down the Road – Die Abenteuerreise“ steht ganz im Zeichen von Glanz und Glamour. Im Wald- und Schlosshotel Hohenlohe steht ein großes Umstyling samt Fotoshooting und Interviews auf dem roten Teppich an.

Mit dem perfekten Styling geht’s auf den „Down the Road” Red Carpet. Im Blitzlichtgewitter zeigen alle ihre besten Posen und stellen sich den Fragen des anwesenden „Brisant“-Reporters. Vor allem die sonst eher zurückhaltende Katharina, die mit ihrem neuen Look kaum wiederzuerkennen ist, blüht auf dem roten Teppich auf.

Beim Dinner im2-Sterne-Restaurant lässt sich die Gruppe Kalbszunge, Jakobsmuschel und Beef-Tatar schmecken. Nach dem Dessert verkündet Ross der Reisecrew eine weitere Challenge: Ihr nächstes Ziel ist Altleiningen, ein kleiner Ort im nordöstlichen Pfälzerwald. Hierhin müssen sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, und zwar ohne Hilfe ihres Reiseleiters Ross Antony. Erste Komplikationen gibt es bereits beim Start am Mannheimer Hauptbahnhof. Die Crew kämpft mit dem Ticketautomaten der deutschen Bahn. Auch müssen sie an Zeiten und Umstiege denken. Ein echter Alltagstest in Sachen Selbstständigkeit für die ganze Gruppe!