In der ersten Folge der zweiten Staffel „Down the Road – Die Abenteuerreise“ trifft die sechsköpfige Reisecrew das erste Mal aufeinander. Vorfreude und Spannung liegen in der Luft, als Reiseleiter Ross Antony seine Schützlinge auf der Schwäbischen Alb in Empfang nimmt und gleich auf eine eiskalte Probe stellt. Um den Teamgeist zu stärken, soll die Gruppe gemeinsam durch eine unterirdische Wasserhöhle waten. Beim Anziehen der Neoprenanzüge beginnen die sechs sich gegenseitig zu beschnuppern. Dabei kommen sich Leonie und Tilman sehr schnell näher. Das erste Liebespaar hat sich gefunden.

Das Hofgut Hopfenburg in Münsingen ist ihr Tagesziel. Dort übernachtet die Gruppe in zwei Safarizelten mit jeweils zwei Zimmern – das eine Zelt für die Frauen, das andere für die Männer. Die Bettenverteilung löst den ersten Streit aus, denn Tilman möchte mit seiner neuen Freundin Leonie ein Zimmer teilen. Er stößt damit nicht nur Daniel vor den Kopf, sondern auch gegen die Regel, dass auf der Reise Mädels und Jungs strikt getrennt voneinander übernachten werden.

Am nächsten Morgen liegen sich nicht nur Leonie und Tilman in den Armen, auch Lea und Jascha sind sich nähergekommen. Daniel wirbt ebenso um Leas Gunst, wird aber abserviert und ist enttäuscht. Ross sucht das Gespräch mit ihm und die beiden unterhalten sich von Mann zu Mann.