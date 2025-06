Das Flugunglück von Ramstein war eine der folgenreichsten Katastrophen der Nachkriegsgeschichte. Sensibel und komplex entfaltet der Fernsehfilm "Das durchstoßene Herz" die Folgen und die Schicksale der Beteiligten.

Am 28. August 1988 veranstaltete die US Air Force auf der Ramstein Air Base den jährlichen Tag der offenen Tür. Geplant als das übliche fröhliche, amerikanisch gefärbte Volksfest mit spektakulärer Flugschau, wurde es durch den Zusammenstoß dreier Flugzeuge zu einem Tag der Katastrophe mit 70 Todesopfern und Hunderten Verletzten. Für Überlebende, Angehörige, Helfer:innen veränderte sich das Leben für immer. Ausmaß und Folgen dieser Tragödie stehen im Mittelpunkt des Fernsehfilms "Ramstein – Das durchstoßene Herz", den Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt und Regisseur Kai Wessel auf der Basis der realen Ereignisse gestalteten.

Vom Trauma zur Traumabewältigung

"Ramstein – Das durchstoßene Herz" erzählt von eindrücklichen Schicksalen: von Opfern, die schwer verletzt werden und Ängsten ausgesetzt sind, von Helfer:innen, die innerhalb von Minuten schwere Triage-Entscheidungen fällen müssen, und von Familien, die Angehörige verlieren. Menschen, die noch nach Jahren mit ihren Traumata kämpfen, aber auch Unterstützer:innen finden, die ihnen beim Weg in ein neues Leben helfen. Manche der Traumatisierten finden sogar die Kraft, anderen in vergleichbaren Situationen als Ersthelfer:innen beizustehen. "Ramstein - Das durchstoßene Herz" erzählt dabei auch vom Beginn der professionellen Hilfe zur Krisenbewältigung und der Anerkennung des posttraumatischen Belastungssyndroms in Deutschland. Virtuos verknüpft der Film die Zeitebenen und macht nachvollziehbar, dass die Tragödie für die Beteiligten über Jahre hinweg Gegenwart bleibt.

Ensemblefilm

Es spielen unter anderen Max Hubacher, Trystan Pütter, Elisa Schlott, Jan Krauter, Alina Stiegler, Ron Helbig, Oliver Reinhard und Therese Hämer. Produziert wurde "Ramstein – Das durchstoßene Herz" von der FFP New Media im Auftrag des SWR.

Ramstein - Die Dokumentation

In "Ramstein – Die Dokumentation" (AT) ermöglichen die Autoren Benjamin Arcioli und Hans-Jacob Rausch die direkte Begegnung mit den Menschen, deren Schicksale dem Fernsehfilm zugrunde liegen. Sie alle eint, dass sie sich bis heute damit auseinandersetzen müssen, mit dem Erlebten fertig zu werden. Thematisiert wird auch die Frage der politischen Verantwortung. Die Doku fragt nach Fehlern und Unterlassungen in der Vorbereitung der Flugschau, nach Vertuschung bei der Aufklärung und legt Versäumnisse in der Nachsorge von Überlebenden und Angehörigen offen. "Ramstein – Die Dokumentation" (AT) ist eine Produktion der ECO Media TV GmbH im Auftrag des SWR.

Lob beim Bernd Burgemeister Fernsehpreis

„Ramstein – Das durchstoßene Herz“ wurde beim Filmfest München 2022 im Rahmen der Reihe Neues deutsches Fernsehen uraufgeführt. Die Jury des Bernd Burgemeister Fernsehpreises bedachte den Film mit einer lobenden Erwähnung und schrieb: „Das Flugzeug-Unglück von Ramstein in Rheinland-Pfalz war eine der folgenreichsten Katastrophen der Nachkriegsgeschichte. Aufwändig, komplex und auf mehreren Zeitebenen spielend ermöglicht uns dieser Film eine schmerzhafte Erinnerungsarbeit, wie wir sie selten im deutschen Fernsehen in einer solchen Intensität und historischen Genauigkeit erleben dürfen.

Ramstein - Das durchstoßene Herz

mit anschließender Dokumentation voraussichtlich Herbst 2022 im Ersten und in der ARD Mediathek .

Download (für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Annette Gilcher E-Mail: annette.gilcher@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 22202 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.