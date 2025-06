per Mail teilen

Der SWR begleitet in einem Schwerpunkt deutsche Muslim:innen beim Fasten und Fastenbrechen im Ramadan.

Die Dokumentation „Ramadan in a Day“ von Nilgün Akinci, Mujtaba Saeed und Maissa Lihedheb begleitet Musliminnen und Muslime in Deutschland durch die letzten Fastentage. Es wird nicht kommentiert, die Personen erzählen selbst. Sie werden begleitet von Regisseur:innen, die mit dem Islam aufgewachsen sind und mit ihm leben. Muslimischer Alltag in Deutschland, auf Augenhöhe beobachtet.