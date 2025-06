per Mail teilen

Hinweis der Redaktion: Der Name des Instagram-Formats wurde nachträglich von „Psychocouch“ in „fühlen wir“ geändert.

„Was will ich im Leben? Wie zufrieden bin ich mit mir, meinem Job und meiner Beziehung?“ Diese Fragen beantworten drei Psychologinnen im Instagram-Format „fühlen wir“.

Weiblich, um die 30 und den Kopf ganz schön voll. Das neue Instagram-Format „fühlen wir“ vom SWR beschäftigt sich mit den großen Lebensfragen. Beziehung, Kinderwunsch, Karriere und Wohnsituation – das Leben von Frauen in diesem Alter birgt große Umbruchssituationen und fordert wichtige Entscheidungen.

Support-Team für die Seele – Echte Expertinnen statt Influencerinnen

Die drei Psychologinnen und Therapeutinnen Nesibe Özdemir, Julia Henchen und Isabel Huttarsch geben den User:innen auf dem neuen Instagram-Kanal des SWR Orientierung in ihrem vielschichtigen Lebensalltag. Im Fokus stehen dabei persönliche Beziehungen, mentale Gesundheit und die langfristige Ausrichtung des Privatlebens. Alle drei Hosts von „fühlen wir“ sind ausgebildete Psychologinnen und teilen ihr Fachwissen aus der Praxis mit der Community – sympathisch, nahbar und authentisch. Sie bieten einen geschützten Raum, in dem Scham und Vorurteile keinen Platz haben. In einer regelmäßigen Community-Sprechstunde beantworten sie die ganz persönlichen Fragen der User:innen.

Lernen von Bridget Jones und Carrie Bradshaw

Abwechslungsreich und am Puls der Zeit sind die Inhalte des Formats. Klassische Info-Posts und Tutorials werden ebenso regelmäßig zu finden sein wie neue Umsetzungsformen und popkulturelle Anlehnungen. Lernen können die User:innen dabei von Verhaltensmustern bekannter Figuren wie Bridget Jones oder von Carrie Bradshaw aus „Sex and the City“.

Alle Inhalte werden unterhaltsam erklärt, aber immer tiefgründig recherchiert – von Frauen, mit Frauen und für Frauen.

fühlen wir

voraussichtlich Herbst 2022 auf Instagram

In der Community-Sprechstunde "fühlen wir" auf Instagram beantworten drei Psychologinnen die ganz persönlichen Fragen der User:innen. © SWR/Olga Galicka SWR

