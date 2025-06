Moderator SWR3 Festivalradio

SWR3 Moderator Sebastian Müller kommt aus einem Dorf in Unterfranken und könnte als „luftiger Typ“ gelten – zumindest moderiert er gerne in Socken. Man kann ihn auch wendig nennen: Nach einer Banklehre und einem Fehlstart als Lehrer startete der Motorradfahrer in Richtung Mikrofon durch. Seit 2007 in Baden-Baden bei SWR3, davor bei Privatsendern in Aschaffenburg und Stuttgart. Müllers Leben steht im Zeichen des richtigen Tons – nicht nur als Sänger mehrerer Bands, sondern auch im Radio-Studio: Bei der interaktiven Show „SWR3 PopUp“ bringt er die Stunden zwischen 13 und 15 Uhr zum Schimmern, wenn er singt, Ukulele spielt, über Computerspiele und Musik redet und mit den Hörern seine Späße treibt.

Sebastian Müller © SWR/Monika Maier SWR Monika Maier