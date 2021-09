Cecilia Knodt wird neue „Zur Sache“-Moderatorin

Ab Donnerstag, 9. September, in „Zur Sache Baden-Württemberg!“ live um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg.

Cecilia Knodt übernimmt ab Donnerstag, 9. September 2021, die Moderation von „Zur Sache Baden-Württemberg!“ im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Als Hauptmoderatorin führt sie jeden Donnerstagabend ab 20:15 Uhr durch das landespolitische Magazin. Auch Alexandra Gondorf wird weiterhin Ausgaben von „Zur Sache Baden-Württemberg!“ präsentieren.

Biografie Cecilia Knodt

Cecilia Knodt arbeitet seit sechs Jahren für den SWR und die ARD als Reporterin, Moderatorin und Inlandkorrespondentin. Bereits während ihres Studiums von 2011 bis 2015 an der Freien Universität Berlin (Publizistik, Kommunikations- und Theaterwissenschaft) sammelte Cecilia Knodt erste Medienerfahrungen im ZDF-Studio Berlin. Zwischen 2013 und 2015 arbeitet die Wahl-Stuttgarterin mit finnischen Wurzeln als Moderatorin für eine Jugendsendung auf RTL. Nach ihrem Bachelor-Abschluss absolvierte Knodt ein journalistisches Volontariat beim SWR in Stuttgart und war anschließend für die „SWR Landesschau Baden-Württemberg“ und für „SWR Aktuell“ als Reporterin tätig. Seit knapp drei Jahren ist Knodt als Inlandskorrespondentin für die ARD Aktuell Redaktion für die „Tagesschau“, das „ARD Morgenmagazin“ und die „Tagesthemen“ unterwegs. Im Januar 2021 wechselte die 31-Jährige zudem für ein halbes Jahr ins Moderationsteam der „Landesschau Baden-Württemberg“ als Schwangerschaftsvertretung. Über ihre neue Aufgabe als „Zur Sache Baden-Württemberg!“ Moderatorin sagt sie: „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit einer so erfahrenen Redaktion. Besonders gespannt bin ich auf die Live-Gespräche mit den Gästen im Studio und den Zuschauerinnen und Zuschauern, die aus ihren Wohnzimmern in die Sendung geschaltet sind. Mein Ziel ist es, dass es auch in diesen Diskussionen rund um die Landespolitik richtig zur Sache gehen wird.”

„Zur Sache Baden-Württemberg!“

Das SWR Politikmagazin „Zur Sache Baden-Württemberg!“ berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der „Wohnzimmer-Konferenz“ diskutieren jeden Donnerstag Menschen aus Baden-Württemberg via Webcam von zu Hause aus live mit. Jede Sendung und einzelne Beiträge sind jeweils nach der Ausstrahlung unter ARDmediathek.de verfügbar, außerdem unter SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.

