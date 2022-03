SWR2 JAZZ SESSION, "Triebfedern - Frauen, die Jazz in Deutschland beflügelt haben", Susanne Schapowalow (Fotografin). Die Fotografin Susanne Schapowalow (Foto) kam zum ersten Mal in den 1940er Jahren mit Jazz in Berührung. Ihr Werk an Jazzaufnahmen umfasst über 11.000 Fotografien. © SWR/Susanne Peyronnet

SWR Susanne Peyronnet