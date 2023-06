„ARD Story“ über Zeitnot in Arztpraxen

Investigative SWR Doku „ARD Story: Hört dein Arzt dir zu? Keine Zeit für Kranke“ am 7. Juni 2023 um 22:50 Uhr im Ersten

Hört dein Arzt dir zu? Oder läuft es in einer Sprechstunde eher wie am Fließband: „Rein, Diagnose, zack, raus, der nächste bitte“? Denn für einen Patienten bleiben den Ärzt:innen in Deutschland durchschnittlich nur 9,5 Minuten, weit weniger als in den meisten anderen Ländern. Die „ARD Story“ ist diesem Thema nachgegangen, macht sich auf die Suche nach den Gründen und versucht dabei in einem Experiment, Zeit als Arzneimittel auf dem Markt und in der Politik zu platzieren. Die „ARD Story: Hört dein Arzt dir zu? Keine Zeit für Kranke“ ist am 7. Juni um 22:50 Uhr im Ersten und nach Ausstrahlung fünf Jahre lang in der ARD Mediathek zu sehen.

Nur 76 Prozent der gesetzlich Versicherten zufrieden mit der Aufmerksamkeit

Gut ein Fünftel der Bundesbürger meint, der Arzt habe ihrem Anliegen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die die „ARD Story“ vorstellt und die der SWR für die Doku bei Infratest Dimap in Auftrag gegeben hat. Das Ergebnis: Nur 76 Prozent der gesetzlich Versicherten sind zufrieden mit der Aufmerksamkeit ihres Arztes. Bemerkenswerte Unterschiede gibt es insbesondere bei Alter und Versicherungsstatus der Befragten: Bei den Patient:innen bis 34 Jahre erlebt sogar jeder dritte Befragte, dass Ärzt:innen ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Privatversicherten wird dagegen nach eigener Wahrnehmung so gut wie immer genügend Aufmerksamkeit entgegengebracht (88 Prozent der Befragten). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kommentiert das Ergebnis in der Doku: „Ich sehe mich da in der Pflicht, jetzt muss gehandelt werden.” Und weiter: „Die sogenannte Sprechende Medizin ist kein Luxus, sondern einfach eine bessere Medizin.” Lauterbach nennt hierfür die drei Eckpunkte Digitalisierung, Entbürokratisierung und mehr Medizin-Studienplätze, um Ärzt:innen zu entlasten und mehr Zeit im Sprechzimmer zu ermöglichen.

Zeit ist Geld – ein Modell für Arztpraxen?

Wenn in einer ärztlichen Sprechstunde nicht ausreichend gesprochen wird, kann das schlimme Folgen haben. Was wäre also, wenn Gesprächszeit ein Medikament für den Gesundheitsmarkt wäre? Für dieses Experiment lassen die Filmemacherinnen Gesine Enwaldt und Melanie Stucke eine Arzneimittelverpackung mit dem Fantasienamen „Redemer forte“ drucken. Sie stellen ihr „Präparat“ der Fachwelt vor: Redezeit in unterschiedlicher Dosierung, frei von Nebenwirkungen, hochwirksam, sehr kostengünstig. Hat „Redemer forte“ das Zeug zum Blockbuster? Und was wird der Gesundheitsminister zu dieser „Neuentwicklung“ sagen? Die „ARD Story“ über Patient:innen und Ärzt:innen im Hamsterrad, Blockierer und Menschen, die Lösungen vorleben.

„ARD Story: Hört dein Arzt dir zu? Keine Zeit für Kranke“

ab 7. Juni 2023, 18 Uhr in der ARD Mediathek, am 7. Juni um 22:50 Uhr im Ersten

