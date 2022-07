Yuval Weinberg, seit der Saison 2020/2021 Chefdirigent des SWR Vokalensembles, hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2026 verlängert.

2019 wurde er von den Mitgliedern des SWR Vokalensembles einstimmig zum zukünftigen Chefdirigenten gewählt. Ein Jahr spät trat Yuval Weinberg sein Amt an, als jüngster Chefdirigent eines ARD Ensembles. Auch wenn im Zuge der vergangenen zwei Pandemiejahre viele gemeinsame Projekte nur unter starken Einschränkungen realisiert werden konnten, an der gegenseitigen Wertschätzung von Yuval Weinberg und dem SWR Vokalensemble hat sich nichts geändert, ganz im Gegenteil. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung schafft der SWR Planungssicherheit und bindet Yuval Weinberg bis Juli 2026 an das SWR Vokalensemble.

Glücksfall für den SWR

Prof. Dr. Kai Gniffke, Intendant des Südwestrundfunks: „Die Berufung von Yuval Weinberg zum Chefdirigenten des SWR Vokalensembles hat sich als wahrer Glücksfall für den SWR erwiesen. Seine Programme sind innovativ, er kreiert neue Konzertformate und gewinnt damit neues Publikum. Gleichzeitig ist er ein Garant für die singuläre Qualität des Vokalensembles. Einen besseren Botschafter für den SWR können wir uns nicht wünschen.“

Gemeinsamer Spirit entstanden

Yuval Weinberg, Chefdirigent des SWR Vokalensembles: „Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein großer Vertrauensbeweis für unsere gemeinsame Arbeit, über den ich mich sehr freue. Auch wenn wir bislang kaum öffentlich auftreten konnten, habe ich in den letzten beiden Jahren sehr intensiv mit dem Chor arbeiten können und es ist ein schönes Gefühl, sich inzwischen so gut gegenseitig kennengelernt zu haben. Hier ist ein gemeinsamer Spirit entstanden, den wir nun endlich mit unserem Publikum teilen können."

Herausragender Dirigent und Musiker

Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen und Junge Formate: „Wie Yuval Weinberg die vergangenen zwei Jahre gemeistert hat, nötigt mir allerhöchsten Respekt ab. Jeder coronabedingte Rückschlag wurde von ihm mit kreativem Input mehr als kompensiert. Weinberg ist nicht nur der herausragende Dirigent und Musiker, auf den sich das Vokalensemble gefreut hat, er ist auch ein großartiger Motivator, der die Mitglieder des Vokalensembles durch die wahrlich nicht leichten Pandemiejahre geführt hat. Welch herausragende Arbeit er dabei geleistet hat, konnten wir alle erst Mitte Juni beim Konzert im Theaterhaus Stuttgart erleben, als unter seiner Leitung die Uraufführung von Stefan Gervasonis ‚De tieneblas‘ erklang.“

Trägt den Chor auf Händen

Sabine Czinczel, Vorstand des SWR Vokalensembles: „Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Yuval Weinberg macht uns wirklich glücklich. Die Zusammenarbeit mit Weinberg war vom ersten Tag an von großer Sympathie und Verbundenheit geprägt. Jede Probe und jedes Konzert mit ihm sind etwas ganz Besonderes. Er fordert und fördert jedes einzelne Mitglied mit einer unglaublichen Akribie, gleichzeitig trägt er das Ensemble in seiner Gesamtheit auf Händen. Mehr kann man sich nicht wünschen.“



Hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt

Cornelia Bend, Gesamtleiterin SWR Vokalensemble: „Schon 2017 beim Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf ist mir Yuval Weinbergs außergewöhnliche Begabung aufgefallen. Er hat im Anschluss eine Karriere auf der Überholspur hingelegt und wurde schnell zum vielversprechendsten Kandidaten für die Nachfolge von Marcus Creed. Die vorzeitige Vertragsverlängerung stellt unter Beweis, dass Weinberg die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt hat. Er ist ein unglaublich experimentierfreudiger Künstler, der auch in Nachpandemie- Zeiten neue digitale Formate entwickeln möchte, um so neue Zielgruppen zu erreichen.“

