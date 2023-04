Matthias Ebert wohnt einige Tage bei einer Familie in der Favela Rocinha, Rios größter Favela. Wie sehen hier Leben und Alltag aus? Welche Rolle spielen Drogen, Gewalt, Kriminalität für die Menschen?

Das Wort „Favela“ steht wie kein anderes für Elendsviertel. Es sind die Viertel der Nachfahren von Sklav:innen und Zugereisten, denn das sind die Bewohner:innen der Quartiere, die sich in Brasilien oft an steilen, unzugänglichen Bergrücken erstrecken. Und sie ragen bis ins Zentrum der Städte hinein. Manches glaubt man zu wissen, beispielsweise dass Drogen-Gangs das Sagen in der Favela haben. Oder dass die Lebenserwartung gering und die Mordrate hoch ist. Aber wie lebt es sich tatsächlich in einer Favela? Die Weltspiegel Doku „Tür an Tür mit dem Gangster – Leben in Rios größter Favela“ ab Sonntag, 30. April 2023 in der ARD Mediathek.