Andy Borg freut sich auf Heiligabend: In seiner weihnachtlich geschmückten Weinstube empfängt er musikalische Gäste, versammelt sie alle an einem Tisch und feiert mit ihnen gemeinsam die schönste Zeit des Jahres. „Weihnachten mit Andy Borg“ wird ausgestrahlt an Heiligabend, 24. Dezember 2024, 20:15 Uhr, im SWR, SR und MDR sowie in der ARD Mediathek.