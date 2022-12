per Mail teilen

SWR Moderator Andy Borg feiert Weihnachten und lädt an Heiligabend im SWR Fernsehen ein zu „Weihnachten mit Andy Borg“. Seine musikalischen Gäste versammeln sich mit ihm gemeinsam unter dem Tannenbaum und versprechen besinnliche Momente, musikalische Höhepunkte und weihnachtliche Unterhaltung. Zu sehen am 24. Dezember 2022 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach auch in der ARD Mediathek.