Neue Folgen des SWR Podcasts für die Generation Z ab dem 1. Dezember 2022 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Patchwork-Familien, Alltagsrassismus und Schule: In 18 neuen Folgen widmet sich Comedian und Influencerin Maria Ziffy (@mariaziffy) im SWR Podcast „we be like“ den Themen ihrer Generation: Die 18-Jährige spricht mit verschiedenen Gästen über das, was sie und ihre Hörer:innen bewegt. Die erste Folge der neuen Staffel ist seit 1. Dezember 2022 in der ARD Audiothek, im Youtube-Kanal SWR Plus, auf der Webseite des SWR Kindernetz sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen abrufbar. Danach erscheint jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.





Energiekrise, Astrologie-Hype und Stress mit der Familie

Was hat es eigentlich mit der Energiekrise auf sich und was kann eine einzelne Person zur Lösung beitragen? Was ist dran am Astrologie-Hype und wie reagiert man am besten, wenn man Stress mit der eigenen Familie hat? Im Podcast „we be like“ nimmt sich die 18-jährige Maria Ziffy den Themen ihrer Generation an. Sie spricht mit ihren Gästen über Patchwork-Familien, Alltagsrassismus und Schule. Eingeladen sind zum Beispiel Walerija und Aurora vom SWR Format „Brust raus“, Comedian Cossu (@cossurap) und Kostas Kind (@koschtaaa). Berührungsängste kennt Maria nicht. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, weiß ganz genau, wofür sie steht, und ist mit ihrer quirligen, offenen Art einfach ansteckend. Und natürlich hat Maria auch jede Menge Comedy mit im Gepäck.

Maria Ziffy

Die Stand-up-Comedian Maria Ziffy ist vor allem von den Social-Media-Plattformen Tiktok und Instagram bekannt, wo sie mit ihren Videos über zwei Millionen Follower:innen zum Lachen bringt, aber genauso zum Nachdenken anregt. Maria Ziffy thematisiert typische Alltagssituationen einer Jugendlichen, parodiert Lehrer:innen und versetzt sich in die Rolle selbst ausgedachter Charaktere, die auf Tiktok bereits Kultstatus genießen. So unvoreingenommen, locker und witzig, wie sie sich auf ihren Kanälen gibt, begegnet sie auch in ihrem Podcast ihren Gästen und Themen.

Produktion

„we be like“ ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit der Flow media company. Die Redaktion liegt bei Simone Nürnberger und Sandra Goller unter Leitung von Stefanie von Ehrenstein. Ab 1. Dezember 2022 steht alle zwei Wochen eine neue Folge in der ARD Audiothek, im Youtube-Kanal SWR Plus, auf der Website SWR Kindernetz und auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abruf bereit.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Felix Oser E-Mail: felix.oser@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.