In 18 neuen Folgen widmet sich Comedian und Influencerin Maria Ziffy (@mariaziffy) im SWR-Podcast „we be like“ den Themen ihrer Generation: Die 18-Jährige spricht über das, was sie und ihre Hörer:innen wirklich bewegt. Die erste Folge der neuen Staffel ist ab dem 1. Dezember 2022 in der ARD Audiothek, im Youtube-Kanal SWR Plus, auf der Webseite des SWR Kindernetz sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen abrufbar. Danach erscheint jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.