Das Staunen der Sterblichen

Unter der Leitung seines Chefdirigenten Yuval Weinberg bringt das SWR Vokalensemble zum Saisonschluss bei Konzerten in Ludwigshafen, Koblenz und Stuttgart Bekenntniswerke von Claude Vivier, Max Reger, Helmut Lachenmann und Frank Martin zur Aufführung.

„Das ist eine Sache zwischen Gott und mir", hatte Frank Martin gesagt, als er widerstrebend seine doppelchörige Messe herausrückte. 40 Jahre hatte sie in der Schublade gelegen, bevor sie 1962 zum ersten Mal zu hören war. In den Konzerten des SWR Vokalensembles unter der Leitung seines Chefdirigenten Yuval Weinberg am 27. Juli in Ludwigshafen, am 28. Juli in Koblenz und am 31. Juli in Stuttgart steht die Messe von Frank Martin im Zentrum eines Programmes, das sich mit Bekenntniswerken auseinandersetzt.

Persönliches von Claude Vivier, Max Reger und Helmut Lachenmann

Auch Claude Viviers „Jesus erbarme dich" ist ein sehr persönliches Werk, ein einsamer Stoßseufzer, der sich zu einem flammenden Gemeinschaftsgebet steigert. Ebenso markieren die „Geistlichen Gesänge“ op. 138 für Max Reger einen ganz besonderen Moment: Nach einem lebensbedrohlichen Zusammenbruch hat er sie geschrieben und seinem Arzt gewidmet. Es sind für Regers Verhältnisse ungewöhnlich schlichte Stücke, archaisch und spätromantisch zugleich: ein Neuanfang nach dem Überleben. Und schließlich Helmut Lachenmanns „Tröstung“ von 1965, ein Bekenntnis und gleichermaßen Schlüsselwerk der Neuen Vokalmusik: Der Klang der Sprache des Wessobrunner Gebets ist das Material, mit dem er komponiert. Zart, zerbrechlich, stumm. „Ein geistliches Werk? Vielleicht, aber nicht von Schuld und Erlösung ist die Rede, sondern von jener Erfahrung, die jeglichem Denken zugrunde liegt: dem Staunen der Sterblichen" (Helmut Lachenmann).

Mi 27. Juli 2022, 19.30 Uhr Ludwigshafen, Friedenskirche Do 28. Juli 2022, 20 Uhr Koblenz, St. Kastor (Festival RheinVokal)

Liveübertragung im ARD Radiofestival So 31. Juli 2022, 18 Uhr Stuttgart, Liederhalle, Hegelsaal

19 Uhr Konzerteinführung

Live-Videostream auf SWRClassic.de

Das Staunen der Sterblichen

Claude Vivier

Jesus erbarme Dich! Max Reger

Acht geistliche Gesänge op. 138 Helmut Lachenmann

Consolation II Frank Martin

Messe für Doppelchor



SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Dirigent

Das SWR Vokalensemble Stuttgart mit dem Chefdirigenten Yuval Weinberg (im Vordergrund). © SWR/Klaus J.A. Mellenthin SWR Klaus J.A. Mellenthin

