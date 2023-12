Videodreh auf Plateauschuh-Niveau

per Mail teilen

Zu ihrem neuen gemeinsamen Song sollen Florian Silbereisen und Thomas Anders ein Musikvideo aufnehmen. Was Silbereisen nicht weiß: Sein Duett-Partner und das „Verstehen Sie Spaß?“-Team stecken unter einer Decke, um ihm als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk einen Drehtag zu bescheren, den er so schnell nicht vergessen wird. In prunkvoll schrägen Outfits und auf schwindelerregend hohen Plateauschuhen sollen die beiden Musiker die Kunst des Videos auf ein neues glanzvolles Level heben. Begleitet werden sie dabei von einem ebenso ahnungs- wie distanzlosen Lokaljournalisten, der vor allem Florian Silbereisen hartnäckig auf den Zahn fühlt…