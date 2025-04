Vorzeitige Vertragsverlängerung mit Lydia Rilling

per Mail teilen

Der SWR hat den Vertrag mit Lydia Rilling, der Künstlerischen Leiterin der Donaueschinger Musiktage, vorzeitig unbefristet verlängert

Seit dem 1. März 2022 liegt die künstlerische Leitung der Donaueschinger Musiktage in den Händen von Lydia Rilling. Rilling trat damals mit dem Anspruch an, die Musiktage international zu vernetzen, ihre mediale Präsenz zu stärken und das Festival ästhetisch zu öffnen. Nun hat der SWR den Vertrag mit Lydia Rilling – bereits knapp zwei Jahre vor Ablauf des aktuellen Vertrags – unbefristet verlängert.

Von Anfang an besondere Handschrift entwickelt

Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen und Junge Formate: „Lydia Rilling hat von Anfang an ihre besondere Handschrift für die Donaueschinger Musiktage entwickelt und dabei gezeigt, wie faszinierend es ist, sich experimentell mit Klängen auseinanderzusetzen. Deshalb freue ich mich im Namen des SWR besonders auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr und bin stolz, dass die erste Frau in der Position der künstlerischen Leitung der Donaueschinger Musiktage diese Leidenschaft für Neue Musik auch in den nächsten Jahren mit dem Publikum teilen wird.“

Möglichkeit, langfristige Initiativen zu realisieren

Lydia Rilling, Künstlerische Leiterin der Donaueschinger Musiktage: „Ich freue mich ungemein, die Donaueschinger Musiktage über Februar 2027 hinaus gestalten zu können. Dies gibt mir die Möglichkeit, sehr langfristige Initiativen realisieren und das Festival weiter entwickeln zu können. Die frühzeitige Vertragsverlängerung durch den SWR bedeutet für mich die Anerkennung meiner Arbeit und Vision für das Festival. In der aktuellen Zeit ist sie zugleich ein wichtiges Bekenntnis des SWR zur Zukunft der Donaueschinger Musiktage.“

Vor mehr als 100 Jahren gegründet

Die Donaueschinger Musiktage sind das älteste Festival für Neue Musik weltweit. 1921 begründet, stehen sie heute für alle experimentellen Formen auf dem Gebiet aktueller Musik und Klangkunst.



Seit 1950 liegt die künstlerische Leitung der Donaueschinger Musiktage in den Händen des SWR, der seitdem sämtliche Kompositionsaufträge vergibt und seine Ensembles den Musiktagen zur Verfügung stellt. Alle Konzerte der Donaueschinger Musiktage werden in SWR Kultur gesendet, die Orchesterkonzerte auf SWRKultur.de gestreamt.



Veranstalter der Donaueschinger Musiktage ist die Gesellschaft der Musikfreunde in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen, dem Südwestrundfunk und dem SWR Experimentalstudio.

Gefördert als „Kultureller Leuchtturm“ von der Kulturstiftung des Bundes, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Weiterer Förderer der Donaueschinger Musiktage ist das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

