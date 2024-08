„Verstehen Sie Spaß?“ – Das Sommerfest

Am 3. August präsentiert Barbara Schöneberger Höhepunkte der SWR Show mit Howard Carpendale, Nico Santos, Guido Maria Kretschmer, Oliver Korittke, Leonard Lansink, Max Raabe und Samu Haber

Sommerzeit ist Urlaubszeit – so auch bei „Verstehen Sie Spaß?”. Und weil das so ist, meldet sich Barbara Schöneberger diesmal vom Ammersee und präsentiert die Sommerausgabe der großen SWR Samstagabendshow. Für beste musikalische Unterhaltung sorgt diesmal Singer-Songwriter Samu Haber, der verschiedene Songs aus seinem Repertoire präsentiert. In lockerer Atmosphäre feiert Barbara Schöneberger mit ihren Gästen einen launigen Sommerabend und bringt bei Sonnenuntergang und kühlen Drinks das Urlaubsfeeling direkt in die Wohnzimmer. Auf dem Programm stehen wieder die 20 lustigsten Filme mit der versteckten Kamera aus dem letzten Jahr. Darunter finden sich jede Menge Highlights, bei denen Prominente entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst in die Falle gelockt wurden. Das Erste und ORF zeigen das Sommerfest von „Verstehen Sie Spaß?“ am 3. August 2024 ab 20:15 Uhr.



Howard Carpendale – die Schlagernacht voll Schabernack

Mit der Tour „Die Show meines Lebens“ feierte die Musiklegende Howard Carpendale sein 50. Bühnenjubiläum – doch dann warten auf den 78-Jährigen die „Pannen seines Lebens“. Während eines Auftritts bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Frankfurt am Main wird er mit einer Serie unerklärlicher Pannen konfrontiert. Der Wahnsinn hat Methode: Strippenzieherin hinter den Kulissen ist Barbara Schöneberger, die per Walkie-Talkie und Fernsteuerung ein Feuerwerk der Missgeschicke zündet. Unter anderem muss Howard ein aberwitzig langes Song-Intro überstehen, schlägt sich mit einem defekten Mikrofonständer herum und wird von einem Fanansturm überrascht, bei dem ihm von einer Palme bis zum Riesenteddy die unmöglichsten Geschenke überreicht werden.

Plötzlich reich, weil namensgleich? Nico Santos und die Alptrauminsel

Mit zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen für über sechs Millionen verkaufte Tonträger kann sich die Erfolgsbilanz von Singer-Songwriter Nico Wellenbrink alias Nico Santos sehen lassen. Und wie es der Zufall will, winkt ihm jetzt dank seines Künstlernamens ein hochdotierter Werbedeal. Als Testimonial soll er den Tourismus auf der gleichnamigen, vom „Verstehen Sie Spaß?“-Team frei erfundenen griechischen Insel „Nicosantos“ ankurbeln. Vor Vertragsunterzeichnung wird Nico zum Vorgespräch in eine Außenstelle der griechischen Botschaft in Berlin eingeladen. Doch hier wartet eine böse Überraschung: Im Gespräch mit dem Botschafter stellt sich heraus, dass Nicos Künstlername eine eklatante Verletzung des Namensrechts darstellt. Und das könnte den Künstler teuer zu stehen kommen…

Hörbuch mit Hindernissen: Guido Maria Kretschmer und der Fehlerteufel

Eigentlich will Guido Maria Kretschmer nur das Hörbuch zu seinem neuen Buch „19.521 Schritte: Vom Glück der unerwarteten Begegnung“ einsprechen. Obwohl dieses noch nicht veröffentlicht ist, überrascht der Regisseur Guido mit einem Vorabexemplar, das angeblich bereits an 1.500 Medienpartner:innen, Kritiker:innen und Influencer:innen verschickt wurde. Doch wie sich bald herausstellt, stimmen Guidos Original-Manuskript und das fertige Buch an vielen Stellen nicht überein. Von peinlichen Tippfehlern bis zu groben Schnitzern ist alles dabei. Das Lektorat hat offenbar extrem schlampig gearbeitet. Anfangs nimmt es der Designer noch mit Humor. Doch spätestens als in dem Buch komplett neue, sinnverändernde Texte auftauchen, vergeht selbst dem sonst so gelassenen Guido allmählich das Lachen ...

Oliver Korittke wird von Leonard Lansink auf den falschen Dampfer gelockt

Die „Wilsberg“-Kollegen Leonard Lansink und Oliver Korittke haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen ein Buch mit den Erlebnissen eines Touristenführers auf einem Ausflugsdampfer fürs Fernsehen adaptieren. Das Projekt könnte nun Wirklichkeit werden, denn die beiden Schauspieler haben endlich einen Termin mit einer Produzentin ergattert. Der findet passenderweise auf einem Ausflugsdampfer statt. Doch das Ganze läuft völlig anders als geplant, denn Oliver Korittke wird von aufdringlichen Fans belagert, die natürlich „Verstehen Sie Spaß?“ in Kooperation mit Lockvogel Leonard Lansink an Bord geholt hat – und die bringen den völlig ahnungslosen „Wilsberg“-Star ganz schön ins Schwimmen ...

Ein Berliner in Wien: Max Raabe macht sich als Kaffeehauskellner unbeliebt

Ein Berliner Oberkellner in einem Wiener Kaffeehaus – kann das gutgehen? Nicht wenn die leitende Servicekraft Max Raabe heißt. Als Lockvogel für „Verstehen Sie Spaß?“ zieht der Sänger und Leiter des Palast Orchesters alle Register, um den Aufenthalt der Stammgäste so unangenehm wie möglich zu gestalten. Mit frecher „Berliner Schnauze“, spitzer Zunge und jeder Menge völlig unangemessener Bemerkungen geht der Neuling aus Deutschland den Kaffeehausbesucher:innen mächtig auf die Nerven. Kein Wunder, dass sich bald auch der geduldigste Gast des Wiener Traditionscafés nur eines wünscht: Dass der grantige Preuße wieder dahin verschwindet, wo er hergekommen ist!

In vino Barbara? Schönebergers alternative Weinfakten

Auch Gastgeberin Barbara Schöneberger ist in der Sommerausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ als Lockvogel im Einsatz. Als vermeintlich versierte Sommelière Paula Bosch führt sie ein paar Weinkenner:innen an der Mittelmosel durch eine völlig verkorkste Verkostung. Bei dieser besonderen Weinprobe serviert sie jede Menge Fake News rund um den edlen Rebensaft. Erst als den Teilnehmer:innen die guten Tropfen bereits gehörig zu Kopf gestiegen sind, schenkt Barbara Schönberger ihnen endlich reinen Wein ein.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Gabler E-Mail: claudia.gabler@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 22202 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.