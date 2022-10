„Verstehen Sie Spaß?“ legt MOMA-Moderator:innen rein

Gäste bei Barbara Schöneberger: Anna Planken, Till Nassif, Valentina und Cheyenne Pahde, Roland Kaiser, Culcha Candela, Tahnee, Cossu und die

„Verstehen Sie Spaß?“-Fans sollten sich den 8. Oktober 2022 dick im Kalender anstreichen, denn dann präsentiertBarbara Schöneberger eine neue Ausgabe der großen SWR Samstagabendshow im Ersten live aus Berlin. Auf dem Programm stehen wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera – und natürlich wird wieder so mancher Prominente reingelegt oder ist als Lockvogel im Einsatz. Das Erste, die ARD Mediathek und ORF übertragen „Verstehen Sie Spaß?“ live ab 20:15 Uhr.

Drama im MOMA: Barbara Schöneberger als Showact, der aneckt

Als Lockvogel Nr. 1 bei „Verstehen Sie Spaß?“ schreckt Barbara Schöneberger vor keiner noch so aufwändigen Verwandlung zurück: Diesmal wird sie mit Silikonmaske, falschen Zähnen und neuer Haar- und Augenfarbe zu Linda, angeblich die neue Background-Sängerin der Reggae- und Hip-Hop-Band Culcha Candela. Für Linda ist der frühmorgendliche Auftritt im ARD-„Morgenmagazin“ ihre TV-Premiere. Und das bekommen insbesondere die MOMA-Moderator:innen Anna Planken und Till Nassif zu spüren. Gleich zu Anfang vergreift sich die vermeintliche Sängerin auf der Suche nach einem Durstlöscher ausgerechnet am Kaffeebecher von Gastgeber Till. Nicht nur der ist spätestens jetzt nicht mehr gut auf Linda zu sprechen; auch sonst strapaziert sie die Nerven aller Beteiligten mit lauten Zwischenrufen, unpassenden Bemerkungen und einer denkwürdig schlechten Gesangsdarbietung…

Pahde-Zwillinge: Auf dieser Fahrt bleibt ihnen nichts erspart

Ein Autokonzern will Valentina und Cheyenne Pahde als Werbegesichter für sein neuestes Modell engagieren. Zuvor sollen sich die Schauspielerinnen aber erst einmal mit dem Prototypen vertraut machen und ein paar Runden auf einer Teststrecke drehen. Was die beiden nicht ahnen: Der Werbedeal ist frei erfunden und das Auto vom „Verstehen Sie Spaß?“-Team manipuliert. Hupe und Wischwasserpumpe werden wie von Geisterhand betätigt. Und natürlich öffnen sich die Fenster genau dann, wenn es draußen gerade nass wird. Um alles noch schlimmer zu machen, übernimmt anschließend das sprechende Fahrassistenzsystem Busy alias Lockvogel Tahnee das Kommando – und macht mit seiner Inkompetenz sogar die redefreudigen Pahde-Zwillinge sprachlos…

Verkleidet als Kandidatin Doris machte Barbara Schöneberger in der letzten „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe bei der Kuppelshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ nicht etwa ihrem Blind Date Michael schöne Augen, sondern dem überraschten Barkeeper Nic. Doch nach diesem verpatzten ersten Date möchten Doris und Michael einer möglichen gemeinsamen Zukunft eine zweite Chance geben – und so gibt es ein gemeinsames Wiedersehen am schönen Ostseestrand. Wird der Funke zwischen dem ungleichen Paar diesmal überspringen? Die genervten Strandkorbnachbarn haben da jedenfalls so ihre Zweifel…

Als Showact begrüßt Barbara Schöneberger Schlager-Legende Roland Kaiser mit dem Titel „Es ist alles ok“, der zudem sein ganz persönliches „Verstehen Sie Spaß?“-Geheimnis verrät. Darüber hinaus präsentiert das Magier-Duo Ehrlich Brothers eine spektakuläre Illusion-Performance aus seiner neuen Show „Dream & Fly“.

