„Verstehen Sie Spaß?“: Heiner Lauterbach legt Veronica Ferres rein

Als weitere Gäste in der SWR Show am 12. April begrüßt Barbara Schönberger Annemarie und Wayne Carpendale, Frauke Ludowig, Leony und Peter Kraus

Am 12. April kehrt „Verstehen Sie Spaß?“ mit einer Live-Sendung der großen SWR Samstagabendshow auf die Bildschirme zurück. In der ersten Ausgabe des Jahres präsentiert Barbara Schöneberger dem Publikum wieder jede Menge neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Außerdem begrüßt sie im Studio in Berlin einige prominente Gäste – von denen manch einer selbst reingelegt wurde oder als Lockvogel im Einsatz war. Das Erste und ORF übertragen die Sendung ab 20:15 Uhr.







Mit Schürze und Tablett: Heiner Lauterbach lockt Veronica Ferres in die Falle

Berlinale-Zeit in Berlin! Im Rahmen der Filmfestspiele ist Schauspielerin Veronica Ferres zum Interview in einem Restaurant verabredet. Sie freut sich schon auf einen entspannten Termin, als ihr scheinbar zufällig Kollege Heiner Lauterbach über den Weg läuft – allerdings nicht als Gast, sondern als völlig gestresster Kellner. Angeblich muss er einem Freund in Not aushelfen. Doch das Chaos wächst ihm über den Kopf. Zum Glück ist sich Veronica Ferres nicht zu schade, höchstpersönlich als Servicekraft einzuspringen, um die Lage in den Griff zu bekommen: Sie packt tatkräftig an, putzt Tische, serviert Essen, zapft Bier – und versucht sogar, das Ganze mit Humor zu nehmen. Aber die Gäste strapazieren ihr Nervenkostüm gewaltig. Erst viel zu spät realisiert Ferres, dass „Verstehen Sie Spaß?“ ihr all das eingebrockt hat.

Korb für Wayne! Annemarie Carpendale küsst Barbara Schöneberger

Schauspieler Wayne Carpendale soll Partner und Sponsoren des FC Bayern Basketball im Vorfeld eines Bundesliga-Spiels als Host durch den BMW-Park führen und ihnen ein unvergessliches Erlebnis bescheren. Begleitet wird er von seiner Frau Annemarie, die am Spielfeldrand ein paar Social-Media-Videos machen soll – denkt Wayne. Doch bei der exklusiven Tour ist von Anfang an der Wurm drin: Erst muss Wayne ein paar bewegungsfreudige Kids bändigen, dann wird er genötigt, mit den Cheerleadern eine Choreo einzustudieren. Und schließlich möchte er vor Scham am liebsten im sündhaft teuren LED-Boden des BMW-Parks versinken, weil er glaubt, diesen zerstört zu haben. Waynes Nerven liegen blank – doch als er in der Halbzeit in die Kiss Cam blickt, wird ihm klar, dass er übel gefoult wurde: von seiner Frau Annemarie, die ungehemmt mit „Verstehen Sie Spaß?“-Gastgeberin Barbara Schöneberger knutscht…

Frauke Ludowig lässt Autofahrer:innen im Parkhaus um die Wette muhen

Als Botschafterin des „Internationalen Welt-Tier-Tages 2025“ hat Frauke Ludowig für die Gäste im Parkhaus eine ganz besondere Überraschung parat: Die nichts ahnenden Autofahrer:innen dürfen ihre Parkgebühr zu diesem besonderen Anlass nämlich auf ungewöhnliche Weise begleichen – und zwar mit Tiergeräuschen. Aber wie viel ist ein „Wuff-Wuff“ wert? Und kann man mit einem „Muh“ wirklich Rückgeld bekommen? Fest steht: Während Frauke Ludowig bei dem tierisch-lustigen Spektakel zu Höchstform aufläuft, droht so manchem Gast der Geduldsfaden am Parkautomaten zu reißen…

Greifen nach den Sternen: Leony erlebt Hotel-Check-in der Superlative

Nach einem Konzert strandet Sängerin Leony in einem kleinen 3-Sterne-Hotel, das verzweifelt um bessere Qualitätsbewertungen kämpft. Statt einer schnellen Nachtruhe erwartet sie am Check-in eine absurde Service-Offensive: Von Aromatüchern über Hundewasserverkostung bis hin zur perfekten Bettenberatung – die Rezeptionistin ist offenbar zu allem bereit, um den heiß ersehnten vierten Stern für das etwas in die Jahre gekommene Hotel zu ergattern. Und das, obwohl Leony eigentlich nur schnell ins Bett möchte. Als sie endlich in ihr Zimmer darf, trifft sie fast der Schlag. Denn der „exzellente“ Service an der Rezeption passt so gar nicht zu dem Durcheinander, das sie hier vorfindet. Ob ihr ein Licht aufgeht, dass „Verstehen Sie Spaß?“ hinter dem nächtlichen Chaos steckt?

Da steppt der Bär: Barbara Schöneberger sorgt im Krefelder Zoo für Furore

Der Zoo in Krefeld ist neuerdings um eine Attraktion reicher: Bär Matze. Der ist nicht einfach nur ein Bär, er ist ein „Wunder“-Bär, der tanzen, winken und scheinbar sogar rechnen kann – zumindest will das Barbara Schöneberger alias Tierpflegerin Tanja die Besucher:innen im Tierpark glauben machen. Der Plan scheint aufzugehen: Die Gäste staunen nicht schlecht über Matzes angebliche Fähigkeiten und sind hellauf begeistert von den immer dolleren Tricks, die sie präsentiert bekommen. Erst viel zu spät wird ihnen klar, dass Barbara Schöneberger ihnen einen ziemlich dicken Bären aufbindet.

Außerdem war Rock’n’Roll-Legende Peter Kraus für diese Ausgabe als Lockvogel im Einsatz. Darüber hinaus performt Sängerin Leony ihren neuen Song „By your Side (In my Mind)“.

