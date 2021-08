Der ehemalige Hörfunkdirektor des Südwestfunks Peter Frei ist tot. Frei, der der letzte Hörfunkdirektor des SWR Vorgängersenders in Baden-Baden war, starb am 18. Dezember 2018 im Alter von 84 Jahren in Berlin.

