Clemens Bratzler leitet seit 1. Dezember 2019 die Programmdirektion Information beim SWR.

Zu der multimedialen Programmdirektion gehören neben der Information auch die Bereiche Sport, Film, Service und Unterhaltung.

Biografie

Clemens Bratzler wurde am 2. Juli 1972 geboren. Nach seinem Studium der Mathematik, Physik und Pädagogik in Mainz und Münster begann er seine journalistische Laufbahn 1997 als freier Mitarbeiter beim WDR. 1999/2000 absolvierte Bratzler ein multimediales Volontariat im SWR und arbeitete anschließend als Redakteur und Autor in der Chefredaktion. Von 2002 bis 2008 moderierte er die Nachrichtensendung „Baden-Württemberg aktuell“ und ist seither eines der prägenden Gesichter des SWR. Den Zuschauerinnen und Zuschauern ist Clemens Bratzler als „Tagesthemen“-Kommentator sowie als Moderator unter anderem des ARD-Wirtschaftsmagazins „Plusminus“, des landespolitischen Magazins „Zur Sache Baden-Württemberg!“ wie auch vieler „Brennpunkte“, Wahl- und Sondersendungen im Ersten und im SWR Fernsehen bekannt. 2009 übernahm er die Leitung der Abteilung Wirtschaft, wurde stellvertretender Chefredakteur und 2017 Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität sowie stellvertretender Landessenderdirektor Baden-Württemberg.

