Menschliches hinter Politik-Fassaden: „Die Gewählten“ zeigt Newcomer und Etablierte

Ein Blick auf den Deutschen Bundestag. Newcomer:innen im Berliner Politikbetrieb wie Ricarda Lang (Bündnis 90/ Die Grünen) und Etablierte wie Johannes Vogel (FDP) werden in der Politik-Doku „Die Gewählten“ mit der Kamera begleitet. Hinzu kommen Etablierte wie Lars Klingbeil (SPD). Klingbeil berichtet von neuen Aufgaben bei der Bildung einer Regierung und auf seinem Weg zum Parteivorsitzenden und erzählt vom Wahlkampf. Tilman Kuban (CDU) begleitet seine Partei in die Opposition. Ricarda Lang und Johannes Vogel erzählen von den Sonderungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen und davon, was sie sich erhoffen. Zudem zeigt „Die Gewählten“ unter anderem Katja Kipping (Die Linke) und Markus Frohnmaier (AfD).