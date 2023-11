Thomas Gottschalk: „Wetten, dass...?” war immer etwas Besonderes für mich

Entertainer spricht in SWR3 mit Constantin Zöller über die letzte Ausgabe von „Wetten, dass...?” / Auch Matthias Schweighöfer Teil der Radio-Show

Im „SWR3 Gottschalk & Zöller Spezial“ am Sonntag, 19.11.2023 im Radio, sprach Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk über die letzte Ausgabe der Unterhaltungsshow „Wetten, dass...?”. „Diese Eurovisionsmusik, die hat mir immer die Größe der Veranstaltung dokumentiert und das hat mir Spaß gemacht. Dass das was Großes war, habe ich immer gemerkt, unabhängig von Quoten, unabhängig von Jahreszahlen. Das war was Besonderes”, so Gottschalk, der von 2019 bis 2021 auch eine eigene Radioshow bei SWR3 moderiert hat. Auf die Frage, ob dies tatsächlich die letzte Ausgabe sein wird, betont er: „Ja, es ist für mich die letzte.”

In der Live-Sendung zugeschaltet war u. a. auch Matthias Schweighöfer, der bei der letzten Ausgabe als Gast eingeladen ist und von seinem ersten Besuch berichtete: “Das allererste Mal, als ich zu „Wetten, dass...?” kam, war ganz schön. Da hat Thomas mich am Anfang empfangen und dann haben wir ein bisschen gequatscht und so und ich war natürlich irre aufgeregt, weil ich war immer ein Riesenfan von Thomas und bin es immer noch [...]. Und vor allem ist Thomas so gut im Moderieren und so schlagfertig, dass eine gewisse Nervosität, ein Riesenrespekt herrscht, aber es ist sehr familiär und es ist einfach echt traurig, dass die Sendung nächste Woche dann die letzte Sendung ist.” Bestimmte Sätze hat sich Thomas Gottschalk für die Sendung übrigens nicht überlegt: „Ich werde unvorbereitet vors Publikum treten, weil ich der Meinung bin, dass man Unterhaltung nicht vorbereiten kann. Ich kann mir am Mittwoch nicht überlegen, was ich am Samstag sagen will, sondern ich gehe raus und sage, was mir zumute ist.”

Letzte Ausgabe von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk

Am 25. November 2023 wird Thomas Gottschalk zum letzten Mal Gastgeber von „Wetten, dass..?“ sein. Die Show kommt live aus Offenburg.

