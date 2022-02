Zum 70. Thronjubiläum erzählt die Dokuserie "The Queen – Schicksalsjahre einer Königin" (AT) unter der Federführung von SWR und RBB das Leben der britischen Königin Elisabeth II.

Die sechsteilige Serie ist ein dokumentarisches "The Crown", das von bewegenden Momenten im Leben der Königin, Zerreißproben der königlichen Familie und vom Vereinigten Königreich im Wandel der Jahrzehnte erzählt. Eine Produktion der Hauptabteilung Doku des SWR.

Zwischen Tradition und Moderne

Kein König, keine Königin schwingt weltweit seit so vielen Jahren das Zepter. Kein Monarch hat in der britischen Geschichte länger regiert. Seit fast 70 Jahren ist Elisabeth II. eine Instanz. Einst junge Hoffnungsträgerin ihres Landes, inzwischen Symbol für Stabilität und Kontinuität in einer sich rapide verändernden Welt. Eine Herrscherin ohne Macht und doch ein Machtfaktor. Auch heute noch, im 96. Lebensjahr, bleibt sie eine Ikone im Fokus der Weltöffentlichkeit.

Sechs Phasen im Leben der Queen

Doch wer ist diese Dame mit den markanten Hüten? Die Dokuserie "The Queen – Schicksalsjahre einer Königin" (AT) greift sechs entscheidende Phasen im Leben der Queen heraus und erzählt von bewegenden Momenten, Zerreißproben der königlichen Familie und vom Vereinigten Königreich im Wandel der Jahrzehnte. Von den schweren Nachkriegsjahren, der frühen Krönung und dem Verlust des Empire über die dramatischen 90er-Jahre, als Prinzessin Diana "Königin der Herzen" wurde und das Haus Windsor am Abgrund stand, bis hin zum Brexit und Megxit der jüngsten Zeit. Die Serie zeigt eine Königin, eine Familie, eine Institution und fragt: Ist die Queen ein Fossil, das Königshaus ein Anachronismus und ein aufgeblähter Promi-Zirkus – oder verbirgt sich dahinter etwas Bedeutenderes, Wertvolleres, gar Sinnstiftendes? Und wer oder was kommt, wenn die Königin geht?

Eine Produktion von LOOKSfilm im Auftrag von SWR, RBB und NDR. SWR und RBB haben bei dieser Produktion die gemeinsame Federführung.

The Queen - Schicksalsjahre einer Königin (AT)

Dokuserie, sechsmal 25 Minuten und einmal 90 Minuten voraussichtlich ab Mai in der ARD Mediathek und im Ersten.

Download (für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Daniela Kress E-Mail: daniela.kress@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 22202 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.