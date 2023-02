Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner ermitteln in einem Cold Case im Schwarzwald

Vierzehn Jahre zuvor blieb der Fall eines verschwundenen Teenagers unaufgeklärt. Nun nehmen Franziska Tobler und Friedemann Berg die Ermittlungen wieder auf und holen damit kaum vernarbte seelische Wunden, Anfeindungen und verdrängte Schuld wieder an die Oberfläche. Atmosphärisch dicht inszeniert Julia Langhof den „Tatort – Unten im Tal“, zu dem Nicole Armbruster das Drehbuch schrieb. An der Seite von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner spielen Cornelius Obonya, Inka Friedrich, Aurel Manthei, Tonio Schneider, Canan Samedi und Carlotta Bähre. Der „Tatort – Unten im Tal“ wird am Sonntag, 12.2.2023 um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab dann auch in der ARD Mediathek abrufbar.

Cold Case im Schwarzwald

Familie Winterfeld erlebte vor Jahren eine Tragödie, als Tochter Rosa, noch Teenager aber selbst schon Mutter einer Tochter, spurlos verschwand. Nun wird in der Nähe des Schwarzwald-Dorfs Rosas Leiche gefunden. Wie damals ermitteln Franziska Tobler und Friedemann Berg. Wie damals beschuldigt Meike Winterfeld den mehrfach vorbestraften Werner Tröndle. Der hat wegen anderer Straftaten eine Gefängnisstraße abgesessen und lebt jetzt wieder im Dorf, auch wenn die meisten nichts mit ihm zu tun haben wollen. Franziska Tobler und Friedemann Berg rekonstruieren von neuem Rosas letzten Abend, nicht nur mit der Familie, sondern auch mit Rosas Freund Axel und ihrer besten Freundin Elif. Inzwischen erwachsen, stehen die beiden dieser Rekonstruktion kritisch gegenüber. Die Kommissare hoffen trotzdem auf neue Erkenntnisse. Und tatsächlich – mit dem heutigen Blick der jetzt Erwachsenen verschiebt sich die Wahrnehmung der Ereignisse.

Der „Tatort – Unten im Tal“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Producer ist Timo Held, ausführende Produzentin Franziska Specht. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Ausstrahlung am 12.2.2023, 20:15 Uhr im Ersten und parallel in der ARD Mediathek

