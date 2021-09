Drehstart für den Lena-Odenthal-Tatort „Und raus bist du“ (AT)

Lena Odenthal und Johanna Stern ermitteln im Fall eines toten Schülers

Ein Schüler als Störung im Sozialgefüge seiner Schule: Lena Odenthal und Johanna Stern müssen den Tod eines Neunjährigen aufklären, der seine Umgebung überforderte. Isabel Braak inszeniert den emotionalen Kriminalfall, zu dem Karlotta Ehrenberg das Drehbuch schrieb. Ulrike Folkerts als Lena Odenthal und Lisa Bitter als Johanna Stern stehen mit Ludwig Trepte, Julischka Eichel, Markus Lerch, Urs Jucker, Juliane Fisch, Meriam Abbas und den Kinderdarstellern Lucas Herzog, Hanna Lazarakopoulos und Finn Lehmann vor der Kamera. Bis Mitte Oktober wird der SWR Tatort in Muggensturm, Karlsruhe und Baden-Baden gedreht.

Tod eines „Systemsprengers“

Der neunjährige Marlon wird in seiner Schule tot aufgefunden, er wurde die Treppe hinuntergestoßen. Lena Odenthal und Johanna Stern stellen rasch fest, dass dieser Todesfall in der Schule ambivalente Reaktionen hervorruft: Marlons auffälliges, renitentes Verhalten machte ihn zum Außenseiter, der die Lehrerschaft, aber auch seine Eltern an ihre Grenzen brachte. Die Eltern seiner Mitschüler versuchten ihn sogar von der Schule entfernen zu lassen. Es ist bedrückend, dass in Marlons Umgebung fast mehr Erleichterung als Trauer zu spüren ist. Umso mehr sind Lena und Johanna bei ihren Ermittlungen auf Marlons einzigen Freund Pit angewiesen, auf Sozialarbeiter Anton Leu, der immer wieder versucht hatte, den Jungen zu integrieren, und womöglich auch auf Mitschülerin Madita, die viel besser mit Marlon zurechtkam, als ihre Eltern wollten. Stück für Stück rekonstruieren die Kommissarinnen die letzten Tage eines Jungen, der mit seinen eigenen Affekten nicht zurechtkam und den nicht wenige am liebsten loswerden wollten.

Das Team

Der „Tatort – Und raus bist du“ (AT) ist eine Produktion des SWR, ausführender Produzent ist Nils Reinhardt. In weiteren Rollen spielen u. a. Georg Blumreiter, Anja Antonowicz, Annalena Schmidt, Peter Espeloer und Kailas Mahadevan. Kameramann ist Jürgen Carle, Schnitt: Isabelle Allgeier, Szenenbild: Anette Reuther, Kostümbild: Stephanie Kühne, Besetzung: Anja Dihrberg, Kindercoach Monika Steil. Produktionsleitung: Birgit Simon. Die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann. Ausgestrahlt wird der „Tatort – Und raus bist du“ voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten.

Bei den Dreharbeiten zum neuen Lena-Odenthal-Tatort „Und raus bist du“ (AT): Regisseurin Isabel Braak den Darsteller:innen Ludwig Trepte, Ulrike Folkerts und Lisa Bitter sowie Finn Lehmann, Hana Lazakaropoulos und Lucas Herzog. © SWR/Christian Koch SWR Christian Koch

