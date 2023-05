Chatbasiertes Krimi-Spiel rund um eine Mordermittlung in Stuttgart / Start am 18.6.

Mitraten in XL-Ausgabe: Beim neuen Tatort-Game des SWR sind Spieler:innen mittendrin in einer Mordermittlung. Im Austausch mit den Kommissaren übernehmen sie die Aufgabe, einen komplexen Fall aufzuklären. Das neue chatbasierte Game ist ein Angebot an alle, die Lust haben, auf Tätersuche zu gehen und knackige Rätsel zu lösen. Veröffentlicht wird es am Sonntag, 18.6., parallel zum neuesten Tatort-Fall aus Stuttgart.

Spannendes Rätselerlebnis

„Kriminalhauptkommissar Lannert hier. Wir sind im Augenblick etwas unterbesetzt und könnten deine Hilfe gebrauchen…“. Wer die URL zum neuen Tatort-Game des SWR aufruft, startet direkt in den Dialog mit den Stuttgarter Tatort-Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz und wird aufgefordert, ein Foto vom Fundort der Leiche zu interpretieren. Im Chat mit den Charakteren taucht man in die Ermittlung rund um den Tod eines jungen Mannes ein, untersucht Indizien, sucht Spuren, bekommt immer neue Informationen in seinen Chat. Möglich macht das ein KI-getriebener Chatbot, der den Dialog via Messenger steuert. Das Tatort-Game ist browserbasiert und kann auf allen Geräten aufgerufen und kostenfrei gespielt werden.

Zusammenarbeit SWR X Lab und Tatort-Redaktion

Für die Entwicklung des Tatort-Games verbündeten sich im SWR das Innovationslabor X Lab und die Tatort-Redaktion. In enger Zusammenarbeit entstand ein eigener Fall für das Spiel samt Spielmechanik und Storytelling. Sebastian Demuth undDaniel Stolz sind aufseiten des SWR X Labs verantwortlich, Nils Reinhardt und Brigitte Dithard aufseiten der Redaktion des Stuttgarter Tatorts. Die Projektleitung liegt bei Florian Budnik. Tim Rietz und seine Firma Respeak entwickelten den Chatbot, auf dem das Spiel basiert. Drehbuchautor Michael Glasauer und Rätselautorin Annekatrin Baumann erarbeiteten Hand in Hand den Plot und die Aufgaben des Spiels. Die ins Spiel integrierten Videos und Sprachnachrichten wurden von der Zum goldenen Lamm Filmproduktion realisiert (Regie Gerd Schneider).

Das Tatort-Game wird parallel zur Ausstrahlung des neuesten Tatorts aus Stuttgart, „Tatort – Die Nacht der Kommissare“, am Sonntag, 18. Juni 2023 veröffentlicht und nutzt einen Seitenstrang der Erzählung zum Spin-off. Das Game richtet sich aber nicht nur an Tatortfans, sondern an alle, die Freude an Crime-Games haben und verspricht rund zwei Stunden Spielspaß. Zu finden sein wird es ab 18.6. unter tatortgame.de.

Wer die URL zum neuen Tatort-Game des SWR aufruft, startet direkt in den Dialog mit den Stuttgarter Tatort-Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz und wird aufgefordert, ein Foto vom Fundort der Leiche zu interpretieren. © SWR/Maor Waisburd/Grafik SWR Maor Waisburd/Grafik

