„Tatort – Die Nacht der Kommissare“ am 18.6. im Ersten

Thorsten Lannert und Sebastian Bootz ermitteln unter erschwerten Bedingungen / ein Tatort aus Stuttgart mit Richy Müller und Felix Klare in der Regie von Shirel Peleg

Der eine unfreiwillig unter Drogen gesetzt, der andere mit den Gedächtnislücken des Kollegen beschäftigt – trotzdem sind beide entschlossen, noch in dieser Nacht einen Mord aufzuklären und weitere Verbrechen zu verhindern. Autor Wolfgang Stauch und Regisseurin Shirel Peleg schicken Thorsten Lannert und Sebastian Bootz im „Tatort – Die Nacht der Kommissare“ auf einen Trip durchs nächtliche Stuttgart, bei dem es rund um eine körperlose Wasserleiche, Kleindealer-Deals und ungewöhnliche Ideen für bäuerliche Landwirtschaft nicht immer ganz ernsthaft zugeht. Mit dabei sind Richy Müller, Felix Klare und Jürgen Hartmann sowie Therese Hämer, Klaus Zmorek, Valentin Erb, Frederic Linkemann und Rilana Nitsch. Der „Tatort – Die Nacht der Kommissare“ wird am Sonntag, 18. Juni 2023, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Berauschend

Endlich gibt es für die Stuttgarter Kommissare einen Fortschritt in ihrem aktuellen, sich dahinziehenden Fall mutmaßlichen Drogenhandels mit Todesfolge. Das jedenfalls scheint die Nachricht zu bedeuten, die Sebastian Bootz von seinem Kollegen Thorsten Lannert erhält. Das Dumme ist nur: Als Bootz den Kollegen findet, ist der zwar ausgesprochen gut drauf, aber gedanklich weit weg von Polizeiarbeit. Offensichtlich hat ihm jemand eine halluzinogene Substanz eingeflößt, die weder seiner Konzentration noch seiner Erinnerung förderlich ist. Übrig ist neben Heiterkeit nur die vage Erinnerung an einen wichtigen Deal in derselben Nacht. Sebastian Bootz hat seine liebe Not, die spärlichen Hinweise zusammenzusetzen und die Verdächtigen aufzuspüren. Zumal der Betreuungsaufwand für den eifrigen, aber nicht sehr zielorientierten Thorsten Lannert hoch ist und das außergewöhnliche Gefahrenpotential nicht außer Acht gelassen werden darf.

Am 18.6. startet auch das neue „Tatort-Game“ des SWR. Das chatbasierten Crime-Game ist ein Angebot an alle, die Lust haben, auf Tätersuche zu gehen und knackige Rätsel zu lösen. Beim „Tatort-Game“ sind Spielerinnen und Spieler mittendrin in einer Mordermittlung. Im Austausch mit den Kommissaren übernehmen sie die Aufgabe, einen komplexen Fall aufzuklären. Das Game entwickelt sich aus einem Seitenstrang vom „Tatort – Die Nacht der Kommissare“, ist browserbasiert und unter www.tatortgame.de zu finden.

Ausstrahlung des „Tatort – Die Nacht der Kommissare“ am Sonntag, 18.6.2023, 20:15 Uhr im Ersten und parallel in der ARD Mediathek

