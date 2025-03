„Tatort – Die große Angst“ am 23. März im Ersten

Eva Löbau, Hans-Jochen Wagner, Pina Bergemann und Benjamin Lillie in einem Schwarzwald-Tatort von Christina Ebelt

Eine tödliche Eskalation in einer Gondel, ein unberechenbares Paar auf der Flucht durch den Schwarzwald und eine aufgebrachte Bevölkerung: Franziska Tobler und Friedemann Berg ermitteln in einem Fall ohne erkennbares Motiv, aber mit großem äußerem Druck. Christina Ebelt schrieb und inszenierte den „Tatort – Die große Angst“ mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner, in dem Pina Bergemann und Benjamin Lillie in den Episodenhauptrollen zu sehen sind.





Unberechenbar

Es ist heiß, es ist eng – die schwangere Nina Kucher und ihr Mann Sven stehen unter Stress, als sie in die Seilbahngondel einsteigen, die sie vom Gipfel ins Tal bringen soll. Während der Fahrt gerät Nina in Streit mit einem der Mitfahrer. Daraus wird ein Handgemenge. Als die Gondel an der Talstation ankommt, ist der Mann tot. Franziska Tobler und Friedemann Berg werden von Zeugen aus der Gondel auf Nina und Sven hingewiesen. Doch dem Paar ist es gelungen, unbemerkt zu verschwinden. Mit den verfügbaren Einsatzkräften suchen die Kommissare nach den Flüchtigen und forschen parallel nach einem Motiv für Ninas unberechenbares Verhalten. Sie können nicht sicher sein, wie gefährlich die beiden tatsächlich sind, die sie in den Tiefen des Schwarzwalds auftreiben müssen. Sind Kurzschlusstaten zu vermuten, wie Friedemann Berg fürchtet? Oder kann man dem Appell von Ninas Arzt trauen, wozu Franziska Tobler neigt? Die Kommissare stehen unter doppeltem Druck, denn der Fahndungsaufruf hat Ängste in der Bevölkerung hervorgerufen, die drohen, sich zur Hetzjagd zu steigern.

Flucht durch den Schwarzwald

Autorin und Regisseurin Christina Ebelt erzählt in ihrem ersten Tatort von einer Ereigniskette, deren Eskalation unaufhaltsam scheint. Pina Bergemann und Benjamin Lillie als Paar auf der Flucht stehen dabei genauso unter Druck wie Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner als Kommissare, die nicht verhindern können, dass Emotionen die Vernunft ausschalten. Gedreht wurde der 14. Schwarzwald-Tatort im Sommer 2023. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht, Kameramann Stefan Sommer. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. Der „Tatort – Die große Angst“ ist eine Produktion des SWR für die ARD.

Der „Tatort – Die große Angst“ wird am Sonntag, 23. März, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab dann in der ARD Mediathek abrufbar.

Die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) müssen im Wald ein geflüchtetes Paar aufspüren.

