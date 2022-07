SWR Landesrundfunkrat Baden-Württemberg wählt Vorsitz

Neue Vorsitzende des Gremiums ist Nicola May

Stuttgart. Der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg des Südwestrundfunks (SWR) hat am Freitag, 25. September 2020, in Stuttgart eine neue Vorsitzende gewählt. Bei der konstituierenden Sitzung fiel die Wahl des Gremiums auf Nicola May sowie auf Kai Rosenberger als ihren Stellvertreter.

Da die vergangene Amtszeit abgelaufen war, haben sich die SWR Gremien neu konstituiert und ihre Vorsitzende sowie deren Stellvertretung gewählt. Dem Landesrundfunkrat Baden-Württemberg gehören 51 Mitglieder an. Die Amtszeit des neu konstituierten Gremiums beträgt fünf Jahre, der Vorsitz sowie die Stellvertretung werden für jeweils 30 Monate gewählt.

Informationen zu Nicola May

Entsender: Deutscher Bühnenverein Baden-Württemberg

Entsender: Deutscher Bühnenverein Baden-Württemberg

Nicola May wurde in der konstituierenden Sitzung am 25. September 2020 zum ersten Mal zur Vorsitzenden des SWR Landesrundfunkrats Baden-Württemberg gewählt. Sie folgt Volker Stich, der das Amt zuvor innehatte, und dessen Stellvertreterin sie seit 2013 war. Seit 1. August 2011 ist sie Mitglied des Rundfunkrats.

Nicola May wurde 1963 in Bonn geboren. Sie studierte in Wien und Berlin Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft und Germanistik. Erste Theatererfahrungen sammelte sie u.a. am Burgtheater Wien und der Arena del Sole in Bologna sowie als Regieassistentin am Wiener Theater in der Josefstadt. Als Dramaturgin war sie in der Wiener Freie-Gruppen-Szene, am Stadttheater Bern und am Badischen Staatstheater in Karlsruhe engagiert. 1997/98 ging sie als Stipendiatin des Deutsch-Französischen Kulturrats ans Théâtre Chaillot in Paris, bevor sie ans Stadttheater Bern zurückkehrte, wo sie bis Sommer 2004 als Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin für Oper, Ballett und Schauspiel tätig war. Seit 2004 ist sie Intendantin des Theaters Baden-Baden. Nicola May ist Mitglied der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und arbeitet in verschiedenen Ausschüssen des Deutschen Bühnenvereins.

