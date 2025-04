Ab 23. September geht das neue Radioprogramm an den Start / mehr Erstsendungen, mehr Kooperationen am Dienstag- und Donnerstagabend

Die ARD Kulturwellen arbeiten verstärkt zusammen. Das ist auch im neuen Radioprogramm von SWR Kultur zu hören: Ab dem 23. September 2024 verändert sich das abendliche Programmschema zwischen 20 und 23 Uhr. Zu gemeinsamen ARD Konzertabenden kommen Kooperationen am Dienstag- und Donnerstagabend. Weitere Informationen, einen Überblick über das Radioprogramm sowie viele aktuelle Themen aus der Kulturwelt gibt es auf SWRKultur.de .

Das neue SWR Kultur Radioprogramm

Am Dienstag- und Donnerstagabend präsentiert SWR Kultur gemeinsames Programm mit den Kulturwellen aus Hessen und dem Saarland. So ist am ersten Dienstag im Monat „Stimmenreich” und an den weiteren Dienstagen „RendezVous Chanson” und „JetztMusik” zu hören. Neu in das Dienstagsprogramm um 22 Uhr kommt „Open World”. Am Donnerstag ist in geraden Kalenderwochen um 20 Uhr „Kaisers Klänge” zu hören, in ungeraden wie bisher „Lost in Music”. „JetztMusik” um 21 Uhr bleibt – wie auch am Dienstag. Neu am Donnerstag ist jeweils um 22 Uhr „Jazz and More” in geraden Wochen, in ungeraden „Blues’n’Roots”. Die Musikfarben, die das Programm bisher geprägt haben, bleiben auch im neuen Sendeschema erhalten. Freitags und sonntags stehen weiterhin Mitschnitte von hochwertigen Konzerten und anderen klassischen Veranstaltungen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im Fokus.

Etablierte Kooperationen und Raum für regionale Kultur

Seit Frühjahr 2024 kooperieren sieben klassikorientierte Kulturwellen (BR-Klassik, HR2 Kultur, MDR Klassik, NDR Kultur, rbb Radio 3, SR2 Kultur Radio, WDR3) bei einem gemeinsamen „ARD Opernabend” jeden Samstag. Hinzu kommt nun montags und mittwochs das „ARD Konzert” von 20 bis 22 Uhr und „ARD Jazz“ ab 22 Uhr. Im SWR Kultur Radioprogramm bleiben die Freitag- und Sonntagabende mit regionalem Fokus: ab 20 Uhr jeweils mit einem „Abendkonzert”. Freitags, 22 Uhr, ist „Vor Ort” zu hören und sonntags, ebenfalls 22 Uhr, „NowJazz”. Weitere Informationen und einen Überblick über das Radioprogramm sowie viele aktuelle Themen aus der Kulturwelt gibt es auf SWRKultur.de .

SWR Kultur in der ARD Mediathek

SWR Kultur auf Instagram: https://www.instagram.com/SWRKultur/

SWR Kultur auf Facebook: https://www.facebook.com/SWRKultur/

ARD Audiothek

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.

Hier können Sie den kostenlosen Unternehmensnewsletter „SWR vernetzt“ abonnieren, der immer donnerstags weitere Einblicke in den SWR und seine Programme liefert. Bitte hier anmelden.