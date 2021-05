Das landespolitische Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg!“ live am 6. Mai 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Stefanie Germann

Ratten vor der Haustür – laut Schädlingsbekämper*innen ist dieses Problem eine weitere Auswirkung der Corona-Pandemie. Die ausgestorbenen Innenstädte im Lockdown trieben die Tiere häufig in Wohngebiete. Denn hier entstehe mehr Müll als gewöhnlich – dank der vielen Menschen, die derzeit im Homeoffice arbeiten. Gerade Küchenabfälle würden oft nicht korrekt entsorgt. Für die Nager ein gefundenes Fressen. Obwohl viele Städte und Kommunen sogar mit Hightech-Fallen Jagd auf die Tiere machen, sind sich Expert*innen einig: Ausrotten lassen sich Ratten wohl nie. Über diese und andere Themen berichtet „Zur Sache Baden-Württemberg!“ in der Live-Sendung am Donnerstag, 6. Mai 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Corona – eine Frage der Herkunft und des Geldes?

In vielen sogenannten Problemvierteln und sozialen Brennpunkten des Landes sind die Inzidenzwerte wesentlich höher als in wohlhabenderen Wohngegenden. Das Sterberisiko in sozial benachteiligten Regionen war während der zweiten Corona-Welle um 50 bis 70 Prozent höher, so eine Studie des Robert-Koch-Instituts. Kliniken beobachten schon seit längerem, dass ihre Covid-Stationen überdurchschnittlich häufig von Migrant*innen belegt sind. Viele von ihnen wohnen in sozial benachteiligten Gegenden. Es scheint, als seien Menschen mit schlecht bezahlten Jobs, weniger Bildung und beengten Wohnverhältnissen von der Pandemie besonders betroffen. Mit öffentlichkeitswirksamen Impfaktionen und mehr Aufklärung versucht die Politik jetzt gegenzusteuern. Mit Erfolg? Gast im Studio ist Jan Steffen Jürgensen, Vorstandsvorsitzender des Klinikum Stuttgart.

Vor Ort – in Mannheim

Reporterin Alix Koch ist in Mannheim unterwegs und spricht mit dem Rektor der Neckarschule im „Problemviertel“ Neckarstadt-West. 90 Prozent seiner Schüler*innen haben einen Migrationshintergrund. Die Kommunikation sei oft schwierig, besonders mit den Eltern, erzählt er. Hinzu komme, dass viele Familien auf engstem Raum wohnen. Wie könne man sich da vor Corona schützen? Nicht ohne Grund habe das Viertel den höchsten Inzidenzwert in Mannheim. Ein paar Kilometer weiter, in Mannheim-Hochstätt, besucht Alix Koch ein weiteres Viertel mit besonderen sozialen Herausforderungen. Hier können sich seit Montag alle vor Ort impfen lassen, unabhängig von der Impfpriorisierungsgruppe. Wie wird das Angebot der Stadt angenommen?

Von Hambach lernen? Die Waldbesetzer*innen von Ravensburg

Im Altdorfer Wald bei Ravensburg haben rund 50 Aktivist*innen eine Baumhaussiedlung errichtet, um rund elf Hektar Waldfläche vor der Abholzung zu bewahren. Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben will hier Kies für die ganze Region Ostwürttemberg abbauen lassen. Befürworter*innen sagen, andernfalls müsste der Rohstoff für den Bau von Häusern und Straßen aufwändig und umweltschädlich aus dem Ausland importiert werden. Wie berechtigt ist der Protest?

Prima Klima – der Koalitionsvertrag ist fertig

Grüne und CDU haben am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag für eine zweite gemeinsame Regierung ausgehandelt. Zentrales Thema wird die Klimapolitik sein. Thomas Strobl, der mit der CDU eine schwere Niederlage bei der Landtagswahl einstecken musste, sieht sich als Juniorpartner von den Grünen fair behandelt: „Wir wollen in einem guten Klima viel für‘s Klima tun.“ Was steht noch im Koalitionsvertrag? Lassen sich die Ideen auch in Zeiten leerer Kassen umsetzen? Gast im Studio ist die landespolitische Korrespondentin des SWR, Edda Markeli.

Sendung

„Zur Sache Baden-Württemberg!“ live am 6. Mai 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Die Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 6. Mai 2021 bis 6. Mai 2022 unter ARDmediathek.de verfügbar, außerdem unter SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Ursula Foelsch E-Mail: ursula.foelsch@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.