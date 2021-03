Live aus der Liederhalle in Stuttgart mit Überreichung der Buber-Rosenzweig-Medaille am 7. März 2021, 11:35 Uhr, im SWR Fernsehen und als Livestream / Zusammenfassung in Das Erste

Stuttgart. Margaretha Hackermeier, katholische Präsidentin des Deutschen Koordinierungsrats, eröffnet am 7. März in der Stuttgarter Liederhalle die „Woche der Brüderlichkeit 2021“. Es sprechen weiterhin der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann sowie der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper. Die Stuttgarter Philharmoniker gestalten den musikalischen Rahmen unter Leitung ihres Chefdirigenten Dan Ettinger. Evelin König moderiert die 60-minütige Veranstaltung, die ohne Publikum stattfindet. Liveübertragung der Eröffnungsfeier mit Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille an Christian Stückl live am 7. März 2021 um 11:35 Uhr im SWR Fernsehen und in ARD-alpha. Das Erste zeigt am 7. März 2021 um 23:35 Uhr eine halbstündige Zusammenfassung.

Verleihung der Buber-Rosenzweig Medaille 2021 an Christian Stückl

Die Buber-Rosenzweig-Medaille 2021 erhält der Regisseur Christian Stückl. Der Preisträger hat sich als Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele seit 1990 mit dem Vorwurf des christlichen Antijudaismus auseinandergesetzt und die Passionsspiele reformiert. Christian Stückl beschäftigte sich darüber hinaus in vielen seiner Inszenierungen mit dem Verhältnis der Religionen zueinander, er bezieht Stellung gegen Antisemitismus und Rassismus und steht ein für eine offene und plurale Gesellschaft. Mit ihm wird ein Theatermacher ausgezeichnet, der in besonderer Weise auch das Jahresthema des Deutschen Koordinierungsrats für 2021 sowie das Leitthema der „Woche der Brüderlichkeit“ reflektiert. Es lautet: „… zu Eurem Gedächtnis: Visual History“ und soll die Bedeutung visueller Medien für die Erinnerung- und Gedenkkultur betonen. Die Laudatio auf den Preisträger hält Kardinal Reinhard Marx.

Woche der Brüderlichkeit

Jedes Jahr im März wird mit einem Festakt die „Woche der Brüderlichkeit“ eröffnet, die vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit veranstaltet wird. In zahlreichen Workshops und Vorträgen in den folgenden Monaten geht es um die Verständigung zwischen Christen und Juden, um den Kampf gegen Antisemitismus und Diskriminierung sowie das friedliche Zusammenleben der Religionen. Schirmherr der „Woche der Brüderlichkeit“ ist der Bundespräsident. Teil der Eröffnungsfeier ist seit 1968 die Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille durch den Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Die Medaille wird in Erinnerung an die jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig verliehen.

Livestream der Veranstaltung unter SWR2.de/leben-und-gesellschaft oder SWRFernsehen.de/live

Weitere Sendungen dazu im SWR Fernsehen:

„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen – Rachel Dror baut Brücken zwischen den Menschen“

7. März 2021, 9:30 bis 10 Uhr

Wiederholung der Reportage über die viele Jahre in der Stuttgarter „Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“ wirkende Rachel Dror. Sie hat im Januar 2021 ihren 100. Geburtstag gefeiert.



„Oberammergau im Ausnahmezustand – Ein Dorf und seine Passion“

7. März 2021, 10:50 bis 11:35 Uhr

Film des Bayerischen Rundfunks über die Oberammergauer Passionsspiele

Der Theatermacher und Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele Christian Stückl. © SWR/Gabriela Neeb SWR Gabriela Neeb Bild in Detailansicht öffnen Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird seit 1968 jährlich verliehen. Namensgeber sind die jüdischen Philosophen und Pädagogen Martin Buber und Franz Rosenzweig. © SWR/DKR SWR SWR/DKR Bild in Detailansicht öffnen

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Katja Matschinski E-Mail: katja.matschinski@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.